德台建交請願案逾5萬人連署 謝志偉：感到欣慰

一名德國人數月前向國會請願，建議政府與中華民國（台灣）建立外交關係，至16日有超過5000人連署。圖為德國國會。（Deutscher Bundestag/Axel Hartmann提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年9月16日

（中央社記者林育立柏林3日專電）德國民眾向國會請願，建議政府與台灣建立外交關係，連署人數今天超過立案門檻5萬人。駐德代表謝志偉對此感到欣慰，強調這個請願案其實反映了德國社會當前的氛圍。

這個代號為95643的請願書指出，中國漠視人權迫害維吾爾人，建立全球獨一無二的監控和審查機制，反觀台灣從1987年以來啟動民主化，按德國的標準是民主國家。

請願人因此呼籲國會通過決議，要求德國聯邦政府與中華民國（台灣）建立正式外交關係。

這個請願案是在5月31日通過審查，9月11日開放連署，連署者不限德國公民，國籍有台灣的選項。

目前連署人數已超過5萬1000人，連署截止日期是10月10日。雖然網站上顯示尚未達標，不過事實上已超過立案門檻的5萬人。

謝志偉接受中央社記者訪問時，對連署人數通過門檻感到欣慰。

他說，這份請願案將獨裁的中國與民主的台灣相對照，為台灣國際處境打抱不平，其實一定程度也反映了德國社會當前的氛圍。德國十分關心維吾爾人受到的壓迫和香港的民主運動，討論時經常拿台灣當對照組，認為台灣的存在證明民主制度與華人文化相容。

按照程序，請願案立案後，請願委員會將邀請請願人、連署人和政府代表在國會舉行公聽會。

謝志偉說，德國外長馬斯（Heiko Maas）今年1月回應中國國家主席習近平對台談話時，已強調德國不接受武力威脅台灣，德國國會舉辦公聽會公開討論台灣，將讓台灣議題在歐洲受到更多關注。（編輯：林憬屏）1081003