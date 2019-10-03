面對獨裁者威脅 德代表：民主社會須在同一陣線

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）德國在台協會今天舉辦德國國慶酒會，駐台代表王子陶表示，獨裁者與民粹主義者的政策威脅人類的生存，對此，所有民主社會都必須站在同一陣線。他並說，台德雙方須持續強化再生能源的合作。

10月3日是德國的統一日，德國在台協會晚間在台北舉辦國慶酒會。晚會主題為「100–70–30」，以慶祝德國民主發展史上3個重要事件：德意志第一共和國「威瑪共和國」成立100周年、德意志聯邦共和國基本法施行70周年、柏林圍牆倒塌30周年。

德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）致詞時表示，回顧過去這些歷史事件，可以明白，民主不會憑空掉下來，也不是理所當然，民主是經過爭取而來，不斷面臨挑戰，也受到國內外的威脅。全球各地的人們都渴望民主，香港的狀況就是一個例子。

他說，冷戰之後，許多人以為民主將落實全世界，但事實並非如此。全球正處於制度對抗的狀態，獨裁、專制政體利用先進科技打壓與奴役其百姓，也試圖將其制度輸出到其他國家。

王子陶表示，另一項民主的威脅是來自社會上的民粹主義者妄想採用簡易方法，來解決複雜的問題。

他說，對於那些受過教育，年輕且具活力的部分民眾而言，全球化是好事一樁，但對許多其他人而言，它卻是一項威脅。當全球股票指數上揚，不動產價格衝破天花板，許多人過去幾十年的實際薪資卻未隨之成長，在此情況下，難怪民眾怒火會與日俱增，選票則成為政治領導者的警訊。

他進一步表示，獨裁者與民粹主義者的政策也威脅著人類生存，其毫無節制過度開發地球，將大片森林開放供給經濟活動使用或肆意繼續使用化石燃料，反對所有科學知識，甚至有些人認為氣候變遷根本不存在。

面對這些威脅，他強調，所有民主社會都必須站在同一陣線。因此，他很高興看到，台灣拓展再生能源時，德國扮演重要角色。未來台德雙邊必須繼續強化再生能源領域的密切合作，另外，台灣推動的5+2創新產業也提供雙方合作的機會。

外交部長吳釗燮出席慶祝酒會，代表政府獻上祝福。他表示，在台德許多交流領域中，德國風電產業積極參與台灣離岸風場的建設。

吳釗燮指出，台灣與德國理念相近，基於自由、民主及維護人權等價值團結一致。他也藉此機會，感謝德國對台灣國際參與的支持，相信台德雙方互惠互利的夥伴關係，能使兩國關係更為緊密。

特別的是，今年德國在台協會準備印有帝國馬克圖樣的便條紙作為紀念品致贈給賓客。（編輯：張均懋）1081003

德國在台協會3日舉辦國慶酒會，德國駐台代表王子陶（左）、外交部長吳釗燮（中）等人一起舉杯祝賀。中央社記者侯姿瑩攝 108年10月3日