韓國瑜質疑總統是芒果蔡 卓榮泰：落選感作祟

民進黨主席卓榮泰（前右）12日到新北市汐止區陪同立委參選人賴品妤（前右2）掃街拜票，談及國民黨總統參選人韓國瑜稱總統蔡英文是「芒果蔡」時，卓榮泰說，韓國瑜自知選情惡劣，深怕落選，是落選感作祟，讓韓國瑜很失態。中央社記者葉臻攝 108年10月12日

（中央社記者葉臻新北12日電）民主進步黨主席卓榮泰今天談及中國國民黨總統參選人韓國瑜稱總統蔡英文是「芒果蔡」時表示，韓國瑜自知選情惡劣，深怕落選，落選感作祟，讓韓國瑜很失態。

他說，韓國瑜創造很多議題，去年批評高雄市又老又窮時，「操作的什麼感？」；卓榮泰表示，「我們不要再多說他，以免他被換掉」。

卓榮泰上午在新北市汐止區陪民進黨立法委員參選人賴品妤掃街拜票前，受訪談及是否擔心蔡總統的高支持無法轉換到區域立委選情上時表示，正在努力做這個工作，一體爭取總統、區域與不分區立委選舉的支持。

至於民進黨中央是否下令不要攻擊台灣民眾黨主席柯文哲，卓榮泰說，不惡意攻擊任何參選人或政黨，但要做最有利的防守。如果有不公平待遇或不正當指責，須強而有力辯護。

媒體提問，香港情勢嚴峻，傳出多起疑「被自殺」情況；卓榮泰表示，香港狀況已從人權迫害到血腥鎮壓，統治手法像回到希特勒（Adolf Hitler）時代，是對現在民主潮流的諷刺，會站在同樣自由民主人權陣營極力關心，也呼籲全世界同樣陣營的夥伴們一起關心香港問題。（編輯：李明宗）1081012

民進黨主席卓榮泰（前左3）12日上午陪同立委參選人賴品妤（前左2）到汐止掃街拜票，爭取民眾支持。中央社記者葉臻攝 108年10月12日

民進黨立委參選人賴品妤（右2）12日上午到汐止掃街拜票，與熱情支持者握手寒暄。中央社記者葉臻攝 108年10月12日