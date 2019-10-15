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央行小學堂開講 新版10元硬幣暗藏國泰民安

最新更新：2019/10/15 11:03
中央銀行在臉書粉絲團開講，指出新版10元硬幣向左轉，會有「國泰」與「民安」等字樣，以及台灣圖案，增加防偽功能。（圖取自facebook.com/cbc.gov.tw）
中央銀行在臉書粉絲團開講，指出新版10元硬幣向左轉，會有「國泰」與「民安」等字樣，以及台灣圖案，增加防偽功能。（圖取自facebook.com/cbc.gov.tw）

（中央社記者潘姿羽台北15日電）10元是日常生活中廣泛應用的硬幣，但多數民眾可能沒有好好端詳過硬幣究竟暗藏哪些玄機，中央銀行今天再次於臉書粉絲團開講，指新版10元硬幣其實有「國泰民安」及台灣圖案，增加防偽功能。

央行臉書粉絲團的硬幣小學堂今天再次開講，內容指出，台灣現行10元流通幣主要有舊版的「蔣公」與新版的「國父」兩種圖像，舊版10元幣自民國70年開始發行，至今已超過30年，央行鑒於防偽功能不足，便在民國100年發行新版10元幣，並增加「隱藏圖案」這項重要的防偽特徵。

新版的「國父」10元硬幣正反面都有重要的防偽特徵，正面可以看到國父孫中山的頭髮、鬍鬚、眼眸及衣領輪廓立體清晰；反面的話，硬幣向左轉，會清楚浮現「國泰」字樣及「台灣」圖案，向右轉則浮現「民安」字樣及「梅花」圖案。

央行指出，新版10元幣除了圖像，尺寸、重量與材質成分等皆與舊版相同，目前兩者是併行流通。

最後，央行也呼籲民眾，現在正在推動「硬幣再流通」計畫，希望民眾可將閒置硬幣拿出來使用，或加值到電子票證，有助於減少鑄幣成本，節省國家資源。（編輯：楊玫寧）1081015

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