亞錦賽棒協禁政治標語 球迷不滿打壓言論自由

（中央社記者郝雪卿台中16日電）棒球亞錦賽14日中華與香港之戰，有球迷攜帶反送中布條與標語進場，棒協聲明違反奧會模式，引發球迷不滿，認為打壓言論自由，發動今晚的日本與香港之戰前往聲援。

亞錦賽14日晚上的中華對香港之戰中，有台灣球迷攜帶標語為香港加油，棒協昨天發出聲明指出，球攜帶反送中相關布條與標語進場，已違反正式國際賽會所遵循的奧會模式。

棒協指出，將在球場出入口張貼禁止攜帶政治性標語告示，如有發現也將進行勸導，敬請球迷入場觀賽配合相關作業與規範，以免影響賽事進行或未來台灣在爭取正式國際賽事舉辦或參賽權。

台中默契咖啡老闆陳致豪在臉書針對棒協的聲明發文指出，棒協藉奧會模式禁止民眾帶標語去支持香港，這樣的聲明在他們看來除了是打壓言論自由，更有向中國輸誠示好，想要除去撐香港相關標語，以避免中國不悅的用意。

陳致豪更邀集球迷在今晚的日本對香港之戰「有空的朋友來衝一波！」並印了雙面的手舉牌，準備發給來參加的朋友，讓大家舉好舉滿，壯大聲勢，讓棒協看看台中人的氣魄。

對於球迷的不滿，棒協強調，聲明主要是遵守奧會的規範，今天會有警察在門口檢查，但棒協也沒有權利沒收觀眾的東西，不建議拿進場，但如果還是帶進場，只能進行柔性勸導。（編輯：吳協昌）1081016