亞錦中華勝中國完成首個目標 20日與日本爭冠[影]

2019亞洲棒球錦標賽19日晚間複賽賽程由中華隊與中國隊交手，中華隊陣中旅美好手林子偉8局一記2分砲拉開比分，加上隊友趁勝追擊，終場就以10比2奪勝，20日晚間將與日本爭冠。中央社記者張皓安攝 108年10月19日

（中央社記者謝靜雯台中19日電）亞洲棒球錦標賽中華隊複賽第2戰在洲際棒球場與中國隊交手，先發投手吳昇峰先發5.2局投出水準，內角直球決勝，率隊以10比2拿勝、晉級冠軍戰，取得奧運最終資格賽6搶1門票，達成第一個目標。

2019年亞洲棒球錦標賽攸關2020年東京奧運棒球項目資格賽門票，若11月底中華隊沒能在世界12強棒球賽搶下奧運門票，亞錦賽前2名球隊（扣除奧運地主國日本隊），將於6搶1資格賽決勝，也是前進奧運最後希望。

中華隊此次唯一1敗為預賽以0比2不敵日本，昨天複賽首戰擊敗韓國，今天與中國隊交手，中華隊先發投手吳昇峰前3局沒讓中國隊打者有機會踏上壘包，直到4局被中國隊短打跑出一支內野安打。

2019第29屆亞洲棒球錦標賽複賽賽程持續開打，19日晚間在台中洲際棒球場進行中華隊與中國隊的賽事，中華隊派出吳昇峰先發主投。中央社記者張皓安攝 108年10月19日

吳昇峰前5局投完僅被敲出2安，6局2人出局後接連被敲3支安打，失掉2分退場，總計投5.2局被敲5支安打，投出5次三振，失掉2分責失分，表現不差。

吳昇峰表示，之前在亞運就曾與中國隊交手，明顯感受到中國隊有針對自己情蒐，過去交手變速球投得比較多，今天比賽內角直球決勝；對於今天比賽前半段表現自評滿意，6局接連被敲安打，主要是球路偏高，也感謝隊友幫忙把分數打回來。

中華隊今天3局靠著保送、盜壘，林子偉適時安打先馳得點，4局中華隊靠著姜建銘、蕭帛庭接連二壘打，林瀚、蔡智榆接連安打，單局再添2分，7局靠著保送、姜建銘三壘打，送回團隊第4分，再靠著暴投跑回第5分。

2019亞洲棒球錦標賽複賽持續展開，中華隊19日晚間在台中洲際球場迎戰中國隊，中華隊頻頻敲安展開攻勢，4局上，姜建銘敲出一記二壘安打。中央社記者張皓安攝 108年10月19日

林子偉8局2分砲帶起氣勢，中華隊單局攻下5分、奠定勝基；中華隊總教練李盈南表示，此次比賽球員們背負2個重要任務，第一個就是取得奧運6搶1資格賽門票，另外就是希望將冠軍留在台灣，「球隊凝聚力很好，讓我很感動，今天完成第一個任務，希望明天可以好好表現，把冠軍留在台灣」。

中華隊明天冠軍戰將與日本隊交手，中華隊連5屆亞錦賽闖進冠軍戰，但都沒能順利拿下冠軍，上一次在亞錦賽奪冠已經是2001年。（編輯：張芷瑄）1081019

2019第29屆亞洲棒球錦標賽複賽，中華隊19日晚間在台中洲際球場與中國隊力拚冠軍戰門票，場邊地主球迷全力應援。中央社記者張皓安攝 108年10月19日

2019亞洲棒球錦標賽19日在台中洲際球場繼續進行複賽賽程，晚間由中華隊與中國隊交手，3局上，中華隊陣中旅美好手林子偉（右）成功連盜2個壘包。中央社記者張皓安攝 108年10月19日

2019第29屆亞洲棒球錦標賽19日進行複賽第2天賽程，中華隊晚間在台中洲際球場迎戰中國隊，隊長陳偉志首局就敲出一記二壘安打，振奮士氣。中央社記者張皓安攝 108年10月19日