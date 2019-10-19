亞錦賽老經驗野手帶頭衝 姜建銘蕭帛庭帶氣勢

2019亞洲棒球錦標賽，中華隊複賽第2戰19日晚間在台中洲際球場迎戰中國隊，7局上，中華隊姜建銘（左）一記強勁三壘安打，助隊友回本壘得分，維持領先優勢。中央社記者張皓安攝 108年10月19日

（中央社記者謝靜雯台中19日電）2019年亞洲棒球錦標賽，中華隊與中國交手比賽前半段打得緊繃，老經驗野手發揮價值，姜建銘7局三壘打帶起氣勢，蕭帛庭單場也敲3安，2人串聯打線攻勢，率隊拿下勝利。

2019年亞洲棒球錦標賽複賽，中華隊今天在洲際棒球場與中國隊交手，儘管中國隊的實力被評估不如中華隊，但是中華隊每次碰上中國隊都有無形的壓力。

去年雅加達亞運棒球賽，中華隊兩度與中國隊交手，複賽交手以1比0險勝，當時陣中野手蕭帛庭敲出中華隊首安，中華隊的唯一1分就是靠姜建銘送回。

此次亞錦賽再交手，面對熟悉的敵人，老經驗野手帶頭衝，中華隊隊長陳偉志首局敲出中華隊首安就是長打，蕭帛庭連3打席敲安，貢獻1分打點；姜建銘3局敲出二壘打，7局球隊3比2領先時，關鍵三壘打送回球隊第4分，再靠著暴投跑回第5分，也讓中華隊一甩緊張氣氛，8局敲出個人單場第3安。

姜建銘表示，其實比賽前半段明顯感受到大家的壓力，攻擊上綁手綁腳，6局中國隊追回2分後，7局自己上場打擊時，只想著要幫球隊把氣勢扭轉回來，很開心有適時一擊幫助球隊。（編輯：張芷瑄）1081019

2019第29屆亞洲棒球錦標賽19日晚間在台中洲際棒球場進行中華隊與中國隊賽事，蕭帛庭2局上敲出一記安打。中央社記者張皓安攝 108年10月19日