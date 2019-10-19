林子偉開轟近2戰敲5安 盼延續氣勢留下亞錦冠軍

2019年亞洲棒球錦標賽複賽，中華隊19日晚間與中國隊交手，投手吳昇峰先發5.2局好投，旅美好手林子偉（右）8局2分砲奠定勝基，率隊以10比2拿勝，連5屆晉級冠軍戰。中央社記者張皓安攝 108年10月19日

（中央社記者謝靜雯台中19日電）亞洲棒球錦標賽中華隊野手林子偉越打越順手，今天複賽在洲際棒球場與中國隊交手8局敲出2分砲，個人賽後首轟出爐，近2戰敲5安手感燙；明天冠軍戰再與日本交手，林子偉盼延續氣勢留下冠軍。

2019年亞洲棒球錦標賽，中華隊陣中旅美紅襪隊野手林子偉，因為球團限制，僅能在與日本、韓國、中國隊比賽出賽，先前中華隊隊長陳偉志曾經分享，對球員來說，維持看球的感覺和跟球節奏很重要，因為出賽限制，影響旅美球員打擊手感，但相信他們會越打越好。

林子偉此次賽會首場出賽，為預賽與日本隊交手單場4打數敲出1支安打，昨天複賽與韓國隊比賽，單場敲出3安，長打跟著出爐，敲出二壘打，今天與中國隊交手，林子偉3局敲安送回球隊第1分，8局開轟，2分砲幫助球隊拉開領先差距。

林子偉此次亞錦賽首轟出爐，今天比賽也在壘間展現破壞力，3局連續2次盜壘成功，單場2安、3打點、2次盜壘成功，表現亮眼；林子偉近2場比賽，上壘率高，總計敲出5安，選到3次保送，狀況不錯。

林子偉表示，首場比賽太心急，打擊球點跟得比較前面，經過特打調整，慢慢找回好手感，3場比賽打完，感覺比較放得開了，打到最後冠軍戰，心情很亢奮，但他不多談自己的表現，只希望今天全壘打帶起的好氣勢，可以延續到冠軍戰，「大家把壓力放開、將冠軍留在台灣」。（編輯：張芷瑄）1081019