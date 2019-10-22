更多編輯台推薦新聞：
早安世界》8名人曾遭取難聽綽號 教育部反霸凌PO文被推爆
早報

早安世界》8名人曾遭取難聽綽號 教育部反霸凌PO文被推爆

威爾史密斯如願與李安合作 讚台北是夢想成真之地
娛樂

威爾史密斯如願與李安合作 讚台北是夢想成真之地

小鸚鵡飛進德音國小 師生認養成生命教學夥伴
生活

小鸚鵡飛進德音國小 師生認養成生命教學夥伴

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
外交部：安倍賀電是真的 來自地方事務所
首頁 / 重點新聞

朱立倫：韓國瑜爭取不表態選民支持才能勝選

最新更新：2019/10/22 12:06

（中央社記者王鴻國新北22日電）前新北市長朱立倫今天對國民黨總統參選人韓國瑜民調落後的問題表示，總統蔡英文的民調已在「屋頂」了，一直沒增加，因此，爭取不表態選民成為支持者才可能贏得最後勝選。

朱立倫今天上午陪同國民黨立委參選人黃桂蘭在蘆洲參拜湧蓮寺等宮廟及掃街拜票，他接受媒體聯訪時談到韓國瑜請假參選的問題時表示，任何努力對選情都是有幫助的，總統和立委參選人都要深耕基層勤跑。

朱立倫也肯定韓國瑜對高鐵南延及一例一休等意見，他表示，這些是對的方向，但應用更精確方式講得更清楚，才能讓人更有感。例如一例一休的重點是要修正，不是廢除，以確保週休二日及彈性放假。

他也談到政黨要海納百川，雖有不中聽的不同意見，但要包容的心，只有朋友愈多、敵人愈少，政黨才會成功。至於黨主席吳敦義傳可能列不分區立委名單，朱立倫表示，尊重吳敦義，吳敦義會有完整作戰計畫，但希望多給年輕人機會，因為這些人未來可能都是國民黨好的縣市長或立委的戰將。

朱立倫強調，韓國瑜和總統蔡英文的民調差距大，但可以看到蔡總統的支持度都在「屋頂」，一直未增加，而國民黨是流失原支持者，這些選民都轉為不表態，因此，目前唯一確定的原則就是爭取不表態的選民，多交朋友廣結善緣，才能爭取最後勝選。（編輯：李錫璋）1081022

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報