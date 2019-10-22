朱立倫：韓國瑜爭取不表態選民支持才能勝選

（中央社記者王鴻國新北22日電）前新北市長朱立倫今天對國民黨總統參選人韓國瑜民調落後的問題表示，總統蔡英文的民調已在「屋頂」了，一直沒增加，因此，爭取不表態選民成為支持者才可能贏得最後勝選。

朱立倫今天上午陪同國民黨立委參選人黃桂蘭在蘆洲參拜湧蓮寺等宮廟及掃街拜票，他接受媒體聯訪時談到韓國瑜請假參選的問題時表示，任何努力對選情都是有幫助的，總統和立委參選人都要深耕基層勤跑。

朱立倫也肯定韓國瑜對高鐵南延及一例一休等意見，他表示，這些是對的方向，但應用更精確方式講得更清楚，才能讓人更有感。例如一例一休的重點是要修正，不是廢除，以確保週休二日及彈性放假。

他也談到政黨要海納百川，雖有不中聽的不同意見，但要包容的心，只有朋友愈多、敵人愈少，政黨才會成功。至於黨主席吳敦義傳可能列不分區立委名單，朱立倫表示，尊重吳敦義，吳敦義會有完整作戰計畫，但希望多給年輕人機會，因為這些人未來可能都是國民黨好的縣市長或立委的戰將。

朱立倫強調，韓國瑜和總統蔡英文的民調差距大，但可以看到蔡總統的支持度都在「屋頂」，一直未增加，而國民黨是流失原支持者，這些選民都轉為不表態，因此，目前唯一確定的原則就是爭取不表態的選民，多交朋友廣結善緣，才能爭取最後勝選。（編輯：李錫璋）1081022