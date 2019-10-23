軟銀橫掃巨人奪3連霸 季後賽狂拿10連勝

日本職棒總冠軍賽23日進行到第4戰，軟銀終場以4比3驚險擊退巨人。（共同社提供）

（中央社記者楊啟芳台北23日電）日本職棒總冠軍賽今天進行到第4戰，軟銀4局上就靠著洋砲賈西亞爾轟出3分全壘打，終場以4比3驚險擊退巨人，系列戰4連勝橫掃，季後賽總計一路狂奪10連勝，達成3連霸。

日職總冠軍賽由中央聯盟的讀賣巨人交手太平洋聯盟的軟銀鷹，19日起開打，先取得4勝的球隊封王。軟銀首戰以7比2奪勝，第2戰軟銀以6比3奪第2勝，昨天則是以6比2獲得3連勝，順利聽牌。

第4戰今天繼續在巨人主場東京巨蛋進行，軟銀4局上就靠著洋砲賈西亞爾（Yurisbel Gracial）轟出3分全壘打，取得領先。

雖然6局下岡本和真敲2分砲，巨人拉近落後差距；不過7局上軟銀利用對方2次失誤，加上松田宣浩的內野安打，以4比2領先。

巨人7局下再展開反攻，重信慎之介、龜井善行敲安打後，丸佳浩再敲出安打，帶有1分打點。不過終場軟銀還是以4比3奪勝，日本大賽4連勝橫掃巨人，成功達成「日本一」3連霸。

軟銀本季例行賽為洋聯第2名，從高潮系列賽首輪開始，雖然第1場輸給樂天，不過之後連拿2勝晉級決勝輪，到了決勝輪更是4連勝「下剋上」橫掃西武，到了日本大賽也是4連勝橫掃巨人，一路狂奪10連勝。

日本大戰系列賽MVP由今天有3分砲演出的洋將賈西亞爾拿下，系列戰4場敲出3轟，優秀球員為軟銀的高橋禮、德斯潘耶（Alfredo Despaigne）、松田宣浩，敗隊優秀球員「敢鬥賞」則由巨人的龜井善行拿下。

巨人的陽岱鋼今天於9局下代打，擊出游擊方向滾地球出局，在這次日本大賽都沒有先發出賽，沒有安打演出。（編輯：張芷瑄）1081023

日本大戰系列賽MVP由23日有3分砲演出的軟銀洋將賈西亞爾（右1）拿下。（共同社提供）