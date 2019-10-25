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高麗菜盛產 雲林農民開放採收每顆10元

最新更新：2019/10/25 13:17
高麗菜10月上旬3顆賣50元，現在雲林縣有高麗菜農直接開放田間採摘，一顆高麗菜只要10元。（中央社檔案照片）
高麗菜10月上旬3顆賣50元，現在雲林縣有高麗菜農直接開放田間採摘，一顆高麗菜只要10元。（中央社檔案照片）

（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）高麗菜秋冬季節盛產，今年9月每顆高麗菜要價約新台幣100元，10月上旬3顆賣50元，現在雲林縣有高麗菜農直接開放田間採摘，一顆高麗菜只要10元。

根據雲林縣西螺果菜市場價格統計顯示，高麗菜9月平均每公斤25.7元，10月16.6元，跌幅近4成。

雲林縣台西鄉林姓農民今天接受中央社記者電訪表示，現在高麗菜批發價每公斤5到8元，扣掉紙箱和運銷費用，根本沒賺；他種植高麗菜2分地，將於27日開放田間採收，民眾自行採摘一顆高麗菜只要10元，節省人力與包裝成本。

林姓農民指出，他另有兩處高麗菜地，種植時間相隔1個月，盼望高麗菜價格可以回穩，不然辛苦付之流水。

雲林縣政府農業處長魏勝德表示，農委會今年9月初首度發出高麗菜「紫色」種苗超種警示燈號，9月中旬的種植量下降，而高麗菜的生長期為70天，這幾天山區高麗菜最後一批進入批發市場，碰到平地高麗菜盛產期，市場到貨量增加，所以價格下跌。

魏勝德說，預估11月中旬後價格回穩，請農民不要擔心。（編輯：唐聲揚）1081025

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