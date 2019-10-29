朱育賢奪中職年度MVP 抱回3獎成最大贏家

2019中華職棒年度頒獎典禮29日晚間在中壢南方莊園登場，Lamigo桃猿野手朱育賢一共獲得安打王、全壘打王及年度最有價值球員（MVP）3項大獎。中央社記者吳家昇攝 108年10月29日

（中央社記者楊啟芳桃園29日電）中華職棒今天進行年度頒獎典禮，年度最有價值球員大獎由Lamigo桃猿朱育賢拿下，加上安打王、全壘打王，抱回3獎項成為最大贏家。他說，是很大的肯定，「原來我也做得到」。

朱育賢本季出賽118場為生涯4年來最多，敲出159支安打，包含30發全壘打，包辦105分打點，都是個人生涯新高，打擊率3成47，曾締造中職半季最多轟紀錄，讓他在勁敵陳俊秀、林泓育之中脫穎而出，奪下生涯首座年度MVP。

朱育賢致詞時表示，「很高興能在中華職棒30週年拿到這個獎，而且在球隊3連霸、也是最後一年拿下，感到非常開心。」

朱育賢指出，原本看好MVP得主是林泓育，當聽到自己名字時有嚇到，也非常感動，「沒想過生涯能拿下這座獎，跟這麼多好手競爭，是對自己的肯定，原來我也做得到」。

2019中華職棒年度頒獎典禮29日晚間在桃園舉行，Lamigo桃猿球員朱育賢（圖）除獲全壘打王及安打王肯定外，更奪得最大獎、年度最有價值球員（MVP）獎。中央社記者吳家昇攝 108年10月29日

朱育賢2015年選秀僅第7指名，如今一舉奪下年度MVP，成為後段順位的大黑馬。他表示，「機會是留給準備好的人，順位不重要，重要的是你已經進來了，對自己的規劃更重要。」2017年桃猿第7指名黃子鵬也奪下中繼王，朱育賢笑說：「我覺得我們球隊的第7指名都滿厲害的，有一種魔法在。」

除了年度MVP，朱育賢也包辦安打王及全壘打王，他表示，全壘打王是自打棒球以來就有的夢想，「這個夢放在我心裡很久，很高興今年能實現，特別想要感謝曾豪駒教練，如果沒有你，可能沒辦法那麼快拿下今天的成就」。

朱育賢受訪時表示，由於知道自己腳程不快，優勢、定位都非常清楚在長打。朱育賢提到，今年春訓時曾豪駒為他設下單季30轟的目標，「那時只是聽聽而已，沒想到最後能達成，教練也想盡辦法在幫我」。

朱育賢下半季一度打擊狀況下滑，也是本季遇到的最大難題，他說：「很多學長都跟我說，位在第一名是非常痛苦的事情，雖然一直說平常心，但身體是誠實的，下半季停滯還是有很大壓力。」

朱育賢指出，上半季順遂時，覺得球來就打，打球非常簡單，但當遇到低潮時，「下半季就覺得打棒球怎麼這麼困難，也不過才幾個月而已，但這就是棒球迷人的地方，這些經驗也對我非常有幫助」。（編輯：管中維）1081029