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促台歐關係 歐洲議員：台灣理念與歐盟相近有優勢

最新更新：2019/11/01 20:25
歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）率訪問團來台，外交部1日舉辦媒體茶敘，凱勒現場回應媒體提問。中央社記者王騰毅攝 108年11月1日
歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）率訪問團來台，外交部1日舉辦媒體茶敘，凱勒現場回應媒體提問。中央社記者王騰毅攝 108年11月1日

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）歐洲議會友台小組主席凱勒今天表示，歐盟與台灣理念相近，盼增進雙邊關係，包括促進投資等；歐洲議員對台歐盟洽簽BIA的支持將有助加速推動。他也說，亞洲理念相近的國家不多，應善用這點。

凱勒（Michael Gahler）應邀率團於10月27日至11月1日訪問台灣。訪團包括歐洲議會議員裴尼斐（Brando Benifei）、羅爾森（Bert-Jan Ruissen）、法寇斯（Emmanouil Fragkos）、安格魯（Engin Eroglu）、席卡茲（Ralf Seekatz）。

凱勒等人今天下午舉行媒體見面會，他說，這次來訪與台灣討論包括安全、經貿、數位經濟、環保、氣候變遷等議題。台灣與歐盟理念相近，共享民主、人權與法治等價值，很容易可以針對這些議題交換意見。

歐盟希望進一步增進與台灣的關係，他認為，除了正式外交關係之外，雙方能夠拓展在許多領域上的關係，包括促進更多台灣在歐盟的投資。另外，歐盟也支持台灣有意義參與國際組織，讓台灣的聲音能被聽見；在台灣國際參與的議題上，務實的做法很重要。

凱勒日前與德國、法國、英國國會友台小組主席共同提倡，在布魯塞爾首度成立跨歐洲議會平台「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club），連結歐洲理念相近國家議會對台灣的支持。

凱勒指出，成立福爾摩沙的目的是促進台灣跟歐洲的關係，這項平台採取開放的態度，歡迎每一個人分享看法、交換意見。

外交部1日下午舉辦「歐洲議會友台小組主席凱勒訪團」媒體見面會，外交部發言人歐江安（右）與歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）（左）握手致意。中央社記者王騰毅攝 108年11月1日
外交部1日下午舉辦「歐洲議會友台小組主席凱勒訪團」媒體見面會，外交部發言人歐江安（右）與歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）（左）握手致意。中央社記者王騰毅攝 108年11月1日

有關台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA），他說，這是很自然的事情。雖然這項協定是由歐盟行政部門負責進行，但是歐洲議會議員的支持，可能可以促使歐盟執委會加速推動。

裴尼斐也認為，促進台灣與歐盟之間的合作對歐盟是有利的。

對於台灣如何增進國際能見度，凱勒表示，他在歐洲議會已有20年之久，他的印象是「台灣一直都在」，台灣駐外人員非常活躍。他也肯定台灣的外交策略，透過邀訪外國政治決策人士來台訪問，增進對台灣的了解。

此外，他說，有許多方式可以增進台灣與歐洲之間的互動，包括歐洲旅客來台觀光。他也指出，在亞洲並沒有很多理念相近的國家，所以應該善用理念相近夥伴之間進一步發展關係的潛力。

在死刑議題上，他表示，歡迎台灣採取先暫緩執行死刑，再進一步朝向廢止死刑的方向。如此一來，台灣可作為中國的榜樣。（編輯：楊凱翔）1081101

歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）（右3）及訪問團等一行，1日在台北出席外交部舉辦的媒體茶敘，接受媒體訪問。右為外交部發言人歐江安。中央社記者王騰毅攝　108年11月1日
歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）（右3）及訪問團等一行，1日在台北出席外交部舉辦的媒體茶敘，接受媒體訪問。右為外交部發言人歐江安。中央社記者王騰毅攝　108年11月1日
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