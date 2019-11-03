韓國瑜拋學貸免息 蘇貞昌：政策不是想到哪講到哪

行政院長蘇貞昌表示，照顧弱勢學生政府早在做，參選人不應想到哪講到哪。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北3日電）教育部質疑國民黨總統參選人韓國瑜的學貸免息政見恐有「套利」之嫌，韓國瑜則說教育部把孩子當賊。行政院長蘇貞昌今天表示，照顧弱勢學生政府早在做，參選人不應想到哪講到哪。

韓國瑜昨晚透過臉書，批評教育部的擔憂是不食人間煙火的想法，「是把我們台灣孩子都當成賊嗎？」

蘇貞昌上午出席「顧台灣，會做事」萬人登山活動，受訪時表示，總統蔡英文上任以來，對於貧苦家庭、弱勢學生的照顧一直在做，放寬學貸申請資格、延長還款年限、也有很多時候是免息，還有給年輕人租屋補助、育兒津貼等。

蘇貞昌指出，蔡總統一直在照顧年輕人，從上任時對0到6歲兒童的預算不到新台幣200億元，現在超過600億；不但學貸方面有在做，對年輕人照顧的各方面都在做，福利政策方方面面，不是參選人想到哪裡、講到哪裡。

對於外界質疑蘇花改與西濱公路將在明年一月通車是政策買票，蘇貞昌回應，一條路不是一天就能開通，不是上級說哪天通就哪天通，一條路要一步步努力做。

蘇貞昌表示，不一樣的政府，就看出有沒有關心、有沒有效率，正因為蔡總統有關心、執政有效率，才能在明年1月通車。不是政府下令何時通車，是辛苦的工作人員一寸一寸做到，應該給工作人員多點鼓勵、少點口水，進步會更快。

媒體詢問，對韓國瑜支持者跑去綠營造勢場合，並指採訪記者是1450（綠營網軍）有何看法。蘇貞昌說，台灣好不容易走到民主開放，遠離國民黨當年的威權，看看香港現在對媒體仍如此不友善，國際媒體記者採訪，竟被開槍擊中眼睛。

蘇貞昌也體恤媒體人採訪的辛苦，強調應該尊重媒體人，給他們好的採訪空間，在第一現場讓民眾獲得知的權利。就算有些媒體、報導讓有些人不滿意，但還是要為媒體留下最好的空間，因為這就是民主，就是言論自由。（編輯：楊凱翔）1081103