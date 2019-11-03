藍委挺韓國瑜學貸免息政見 籲不分黨派支持

（中央社記者王揚宇台北3日電）國民黨總統參選人韓國瑜近日拋出學貸免利息政見議題持續延燒，國民黨立法院黨團今天召開記者會力挺，也說這是惠國惠民，幫助年輕人消除生活壓力，應不分黨派一起支持。

對此，民進黨立法院黨團書記長李俊俋接受中央社記者訪問表示，多項學貸新制在去年9月1日已實施，而且學貸問題不是3年前才開始，國民黨過去在馬政府執政的8年期間為何不做；如何減輕年輕人負擔是大家要共同努力的事，這部分蔡政府已經做很多，也希望國民黨對於青年政策要多加支持。

韓國瑜10月31日表示，政府應負責協助青年將學貸利息降至最低，甚至所有銀行都不向學生收任何利息，由政府補貼。國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長許育仁、台北市議員李明賢等人今天召開記者會，呼應韓國瑜的政見。

曾銘宗表示，民國107年底的個人學貸總人數達84萬人，平均額度為新台幣21.2萬元，其中還不出學貸人數高達39萬8000人，他們被聯徵中心註記，希望政府看到這些情況。

曾銘宗也說，行政院長蘇貞昌不支持韓國瑜的政見就算了，還故意抹黑，而且從4月18日起計算，行政院宣布的政策買票清單有21項，總金額超過新台幣3223億元，對照學貸免利息一年估需40億元，希望蘇貞昌、總統蔡英文拿出一點政治良心，全力支援韓國瑜的學貸免息政見。

許毓仁則不滿教育部質疑這項政策恐有套利嫌疑的說法，認為這是侮辱年輕朋友；他認為，台灣面臨人才與經濟轉型，消除年輕人的生活壓力，讓他們進入社會後可以免息償還學貸，這樣的作法惠國惠民，應不分黨派一起支持。

國民黨青年部主任蕭敬嚴今天也出席記者會，並舉自身學貸經歷表示，他一年的學貸利息約7000多元，這對住在台北的社會新鮮人來說，可能就是一個月或半個月的房租，好政策不分藍綠，希望政府不要看到藍營就開槍。

不過李俊俋說，蔡政府沒有虧待學生，反倒是為了減緩學貸族的還款負擔，教育部已釋出多項學貸政策，包括家庭年收入114萬元以下青年在學期間和畢業、退伍一年內免息等，而且近年也跟銀行協調，將學生負擔的利率從1.62%降到1.15%，這些事早就在做。（編輯：林淑媛）1081103