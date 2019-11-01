藍委呼應韓國瑜拋學貸免息 綠委指政府早有政策

（中央社記者郭建伸、王揚宇台北1日電）國民黨總統參選人韓國瑜拋出學貸免息政見，遭教育部質疑恐有「套利」之嫌。國民黨立法院黨團今天舉行記者會呼應韓國瑜政見，並痛批蔡政府虧待窮學生；民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，教育部已釋出多項學貸政策。

國民黨立院黨團今天由總召曾銘宗偕立委賴士葆、費鴻泰、陳宜民舉行記者會。曾銘宗表示，蔡政府鼓勵台商資金回流，推出投資新台幣200億元貸款，補貼手續費1.5%，目前上市上櫃公司貸款利息約1.5%，等於是大企業向銀行借錢免付息。

曾銘宗說，學生貸款卻有排富條款，申請學貸還需一定條件才能申貸，政府一年補貼利息24.3億元，利息高達1.15%；根據2012年到2018年統計，在學與畢業還在背負學貸人數有84.2萬人，總金額高達1784億元，每人平均貸款21.2萬元。

他指出，其中還不出學貸人數高達39.8萬，由信保基金代償金額為51.5億元，這些數字難道蔡政府沒有看到嗎？

由於教育部昨天反駁韓國瑜學貸免息政見，認為恐有「學生套利」問題，曾銘宗痛批教育部，現在平均學貸是21.2萬元，利率1.15%，倘若真要套利，一年才套利3180元，每月套得265元。

他說，怎會有學生申請學貸就為了每月套利265元嗎？更何況申請學貸需重重關卡審查，教育部根本是睜眼說瞎話。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，國民黨要批評請用功一點，先把現在的政策搞清楚，蔡政府並沒有虧待學生，反倒是為了減緩學貸族的還款負擔，教育部已釋出多項學貸政策，包括家庭年收入114萬元以下青年在學期間和畢業、退伍一年內免息等。

李俊俋說，學生另外還可申請「只繳息，不還本」，最多可4年只繳利息，暫不償還本金，而且近年也跟銀行協調，將學生負擔的利率從1.62%降到1.15%，這些事早就在做。（編輯：郭萍英）1081101