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台積電鴻海帶頭衝 台股盤中翻越11400點關卡

最新更新：2019/11/04 10:44
受惠美股大漲、市場相信貿易戰可望暫告段落以及新台幣升值三大利多，推升台股4日盤中來到11499點，續創29年波段新高。（中央社檔案照片）
受惠美股大漲、市場相信貿易戰可望暫告段落以及新台幣升值三大利多，推升台股4日盤中來到11499點，續創29年波段新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘羿菁台北4日電）受惠美股大漲、市場相信貿易戰可望暫告段落以及新台幣升值三大利多，推升台股今天盤中來到11499點，續創29年波段新高，法人認為，電子族群領軍帶頭上漲格局不變。

截至10時10分，台股大漲97點，逼近百點、報11497點，漲幅0.82%，成交量681億元。

權值股台積電，外資點名公司明、後年營運高成長態度確定，包括花旗、高盛等皆將目標價格拉高，其中，花旗最高給出目標價424元，激勵台積電今天股價開盤站上300元大關，盤中來到303.5元，再度刷新高。

鴻海今天呈現緩步墊高格局，盤中最高來到87.2元，同為新高價位，截至10時，維持漲幅超過2%水準，挑戰90元關卡，而大立光也大漲逾1%。

另外，美國對華為出口禁令有望解禁。美國3日對美中貿易戰，本月達成「第一階段」貿易協議抱持樂觀態度，也透露會在很短期間內，發出允許美國企業出售零組件給華為出口許可。

消息激勵今天華為概念股的全新與聯詠等開盤衝高，全新盤中一度大漲逾4%，成交量超過4000張，股價收復130元大關。

國產則是在資產概念股與新台幣升值熱錢湧入兩大推升力道，股價再度漲停鎖死15.3元，成交量爆出3萬8000多張。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，受到1日美股大漲推升亞股慶祝行情，而台股今天又有新台幣強勢升值加持，在亞股中表現最為亮眼，在外資持續買超電子族群，預料電子主力族群領軍推動漲勢，有望讓台股指數續創新高。（編輯：趙蔚蘭）1081104

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