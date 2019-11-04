台積電早盤股價市值再創新高 明年看大成長

晶圓代工龍頭台積電4日早盤股價走堅，最高來到303.5元，漲1.5%，再創歷史新高價。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）晶圓代工龍頭台積電早盤股價走堅，最高來到303.5元，漲1.5%，再創歷史新高價，市值衝上新台幣7.87兆元，也創歷史新高。

台積電董事長劉德音2日在公司運動會上指出，台積電今年營收確定可以較去年小幅成長，對於明年2020年已經做好準備，已經大幅投資產能的布建，展望明年將會是一個大大成長的一年。

美系法人報告預期，台積電營收可望連2年雙位數成長，帶動股價上揚。

外資法人1日續買超台積電6384張，從10月18到11月1日，外資法人連續11個交易日買超台積電達8萬1508張。

受惠7奈米製程高度成長，台積電下半年業績可望逐季創歷史新高，全年營收也將較去年微幅成長，續創歷史新高，表現優於業界水準。

因應客戶強勁需求，台積電決定擴大7奈米與5奈米製程投資，今年資本支出將達140億至150億美元，將創史上新高紀錄，明年資本支出也將維持今年相當高檔水準。（編輯：張均懋）1081104