更多編輯台推薦新聞：
影片／擱淺河床一世紀 鐵船突朝尼加拉瀑布移動
國際

影片／擱淺河床一世紀 鐵船突朝尼加拉瀑布移動

反送中蛋糕赴英參展 遭中國選手舉報撤銷資格
兩岸

反送中蛋糕赴英參展 遭中國選手舉報撤銷資格

俄羅斯主權網路法生效 數位鐵幕恐加速成形
國際

俄羅斯主權網路法生效 數位鐵幕恐加速成形

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭
政治

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

台積電早盤股價市值再創新高 明年看大成長

最新更新：2019/11/04 10:23
晶圓代工龍頭台積電4日早盤股價走堅，最高來到303.5元，漲1.5%，再創歷史新高價。（中央社檔案照片）
晶圓代工龍頭台積電4日早盤股價走堅，最高來到303.5元，漲1.5%，再創歷史新高價。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）晶圓代工龍頭台積電早盤股價走堅，最高來到303.5元，漲1.5%，再創歷史新高價，市值衝上新台幣7.87兆元，也創歷史新高。

台積電董事長劉德音2日在公司運動會上指出，台積電今年營收確定可以較去年小幅成長，對於明年2020年已經做好準備，已經大幅投資產能的布建，展望明年將會是一個大大成長的一年。

美系法人報告預期，台積電營收可望連2年雙位數成長，帶動股價上揚。

外資法人1日續買超台積電6384張，從10月18到11月1日，外資法人連續11個交易日買超台積電達8萬1508張。

受惠7奈米製程高度成長，台積電下半年業績可望逐季創歷史新高，全年營收也將較去年微幅成長，續創歷史新高，表現優於業界水準。

因應客戶強勁需求，台積電決定擴大7奈米與5奈米製程投資，今年資本支出將達140億至150億美元，將創史上新高紀錄，明年資本支出也將維持今年相當高檔水準。（編輯：張均懋）1081104

延伸閱讀
台積電股價衝破300元 張忠謀：不意外外資買超力拱 鴻海4日早盤價創半年高點台積電逆風成長 劉德音發員工4.68億元大紅包台積電市值超越迪士尼家得寶 登全球第22台積電市值衝7.2兆元 寫台股新紀錄台積電股價創波段新高 市值達6.62兆元
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報