台積電逆風成長 劉德音發員工4.68億元大紅包

（中央社記者張建中新竹2日電）台積電今天舉辦運動會，董事長劉德音表示，今年成績算突出，明年將是大大成長一年，他並大方送出紅包，台灣3.9萬名員工，每人發給新台幣1.2萬元獎金，共4.68億元。

台積電一年一度的運動會今天在新竹縣立體育場登場，由劉德音主持。有別於去年的是，台積電今天請來創辦人張忠謀與夫人張淑芬擔任神秘來賓，這是張忠謀退休後首度回到台積電參加運動會。

劉德音致詞時表示，回顧過去一年，台積電面對大大小小的挑戰，有從產業景氣來的，有從供應商的瑕疵來，有從競爭者突襲而來的，也有從國際地緣政治而來的，但還是一步一步走了過來。

今年是半導體產業遭遇逆風的一年，全球半導體產業預估衰退12%，不計記憶體的半導體產業也將衰退3%，劉德音說，台積電今年營收確定可以較去年小幅成長，雖然成長不夠多，但也是逆勢成長，成績算是突出。

劉德音表示，經由大家一起努力，對於2020年已經做好準備，已經大幅投資產能的布建，展望2020年，將會是一個大大成長的一年。他並期勉台積電員工不能自滿，更不能驕傲，要繼續虛心學習。

最後，劉德音宣布，與總裁魏哲家送給大家一個小禮物，凡在台灣，今年5月31日前到職，職級60到64的直接人員，職級20到26的行政及技術人員，及職級31到33的工程師與管理師，共3.9萬人，每人發給新台幣1.2萬員的紅包，共4.68億元，謝謝大家對台積電的貢獻。（編輯：鄭雪文）1081102