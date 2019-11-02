張忠謀忙寫自傳 張淑芬誇：沒把我當台積電管

（中央社記者張建中新竹2日電）台積電創辦人張忠謀今天表示，自傳下冊將會分成兩大篇，第一篇是德儀盛衰，已經完成，第二篇台積奇蹟，即將進行研究，預計明年底以前完成自傳下冊。

張忠謀今天與夫人張淑芬出席台積電運動會，並向媒體說明去年6月5日退休後的生活。

張忠謀表示，自傳下冊將會分成兩大篇，第一篇是德儀盛衰，會從1964年從史丹佛唸完博士講起，他在德儀待了25年，與德儀半導體部分強盛有相當大的關係與貢獻，是他人生非常重要的一部分，也是自傳非常重要的一部分。

第二篇是講台積奇蹟，張忠謀說，當中會有個插曲，是加入通用。張忠謀說，原先規劃第一篇要寫5萬字，插曲2000至3000字，第二篇要寫10萬字。

張忠謀表示，上星期剛完成第一篇的初稿，有7.5萬字，這幾天很可能寫插曲，之後會開始做台積奇蹟的研究。自傳下冊時程已經延後，他說，明年底前一定會完成。

至於參加橋牌比賽方面，張忠謀表示，退休後參加了好幾個橋牌賽，最大成就是從24隊由很多前世界冠軍組隊參加的世界盃長青組中，取得第5到第8名，對這成績相當滿意。

張忠謀說，退休後與張淑芬去巴黎看趙無極畫展，張淑芬在看了趙無極的畫後，畫了「執子之手二」，兩人也去了澳洲，看到很多好看的花、植物、還有稀有的動物。

張淑芬說，張忠謀退休後是她這輩子最開心的日子，雖然日子過得平淡，不過，很開心。

過去張忠謀有心理負擔，對台積電的責任，會有很多擔心，張淑芬表示，現在張忠謀退休後在家裡，看起來比較平靜，給她很多安全感。

張淑芬還誇張忠謀說，張忠謀退休後，沒有把她當成台積電管，有智慧的人做很多有智慧的決定，謝謝張忠謀給她很多空間，讓她做公益。為了照顧張忠謀，她做更多運動。（編輯：鄭雪文）1081102