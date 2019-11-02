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台積電格芯訴訟迅速落幕 魏哲家：考量客戶利益

最新更新：2019/11/02 13:39
台積電2日舉辦運動會，董事長劉德音（右）與總裁魏哲家（左）一起出席記者會。中央社記者張建中攝　108年11月2日
台積電2日舉辦運動會，董事長劉德音（右）與總裁魏哲家（左）一起出席記者會。中央社記者張建中攝　108年11月2日

（中央社記者張建中新竹2日電）台積電與格芯（GlobalFoundries）互控侵犯專利權案迅速落幕，總裁魏哲家今天表示，最大考量是客戶，台積電絕對不會輕易妥協。

台積電今天舉辦運動會，董事長劉德音與魏哲家一同出席記者會，針對媒體問及與格芯撤銷所有法律訴訟，並達成全球專利交互授權協議一事，魏哲家說，最大考量是客戶。

魏哲家表示，客戶正大力發展5G與人工智慧（AI），訴訟對客戶造成莫大不便，為了不讓客戶受到太大困擾，才會決定與格芯撤銷雙方所有法律訴訟。

所有決定都是經過深思熟慮，魏哲家說，台積電絕對不會輕易妥協，因為客戶的信任是台積電的競爭優勢之一，要以客戶的利益作做考量。

至於雙方達成全球專利交互授權協議，魏哲家表示，專利交互授權不牽涉到技術授權，專利授權並不是教格芯怎麼做，此外，專利授權也不能移轉。

格芯（GlobalFoundries）8月26日分別於美國及德國控告台積電侵犯其16項專利，掀起專利訴訟戰，台積電隨後於9月30日展開反擊，在美國、德國及新加坡三地控告格芯侵犯25項專利。

只是雙方專利訴訟戰開打僅2個多月，台積電與格芯便決定撤銷雙方之間及與其客戶相關的所有法律訴訟，並就現有及未來10年將申請的半導體技術專利達成全球專利交互授權協議。（編輯：鄭雪文）1081102

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