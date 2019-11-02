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談APEC取消世界不平靜 張忠謀：台積電兵家必爭

最新更新：2019/11/02 11:59
張忠謀出席台積電運動會台積電2日舉辦運動會，創辦人張忠謀（左）應邀出席，擔任神秘來賓，這是他退休後首度回到台積電參加運動會。中央社記者張建中攝　108年11月2日
張忠謀出席台積電運動會台積電2日舉辦運動會，創辦人張忠謀（左）應邀出席，擔任神秘來賓，這是他退休後首度回到台積電參加運動會。中央社記者張建中攝　108年11月2日

（中央社記者張建中新竹2日電）台積電創辦人張忠謀今天出席台積電運動會，並表示世界已不再安寧，台積電將會是地緣政治家的必爭之地，除保持3個競爭優勢，還要堅守價值，是台積電最好的保護。

台積電運動會今天在新竹縣立體育場登場，由董事長劉德音主持。有別於去年的是，台積電請來張忠謀與太太張淑芬擔任神秘嘉賓，這是張忠謀退休後首度回到台積電參加運動會。

張忠謀與張淑芬在劉德音及總裁魏哲家的陪同下，到各區隊巡視，台積電員工們高聲歡呼「創辦人我愛你」，熱情歡迎張忠謀，並爭相拿出手機拍照，張忠謀也揮手致意。

張忠謀致詞時表示，今天跟張淑芬一到會場，受到同仁們熱烈歡迎，感覺「回家了」。去年已經跟劉德音說，假如台積電還繼續成功，我會來參加運動會，今天我來了。

劉德音與魏哲家剛送了一個小禮物，張忠謀說，這已經好幾年了，既然明年會是成長很快的一年，也許這小禮物可以加碼了，只是講的是明年。

張忠謀表示，台積電在同仁們的努力，及劉德音與魏哲家的領導，去年是相當成功的一年，雖然有困難，也有不太令人滿足的地方，不過，總體說來自他退休後一年半，是相當成功的一年半，要恭喜大家。

張忠謀表示，技術領先、製造優越及客戶信任是台積電的競爭優勢，是台積電的看家本領，若是失去其中之一就不是我們要的台積電。

APEC原訂11月16、17日將在智利舉行，張忠謀再度擔任APEC領袖代表，但智利卻因國內政局動盪取消主辦。張忠謀說，這世界已經不能說是安寧的世界，取消亞太經濟合作會議（APEC）高峰會，便是世界混亂的一角。

張忠謀表示，台積電是IT供應鏈非常重要的一環，當世界不安靜，台積電將變成一個地緣策略家的必爭之地。

他說，台積電除要保持3個競爭優勢外，還要堅守以誠信正直為首的經營理念，這是台積電最好的保護，台積電才能在紛亂的世界繼續繁榮，為世界社會非常有用的一員。（編輯：郭萍英）1081102

台積電創辦人張忠謀（右）出席台積電運動會，向台積電員工揮手致意。中央社記者張建中攝　108年11月2日
台積電創辦人張忠謀（右）出席台積電運動會，向台積電員工揮手致意。中央社記者張建中攝　108年11月2日
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