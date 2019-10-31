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劉德音：明年經濟仍充滿挑戰 赴美設廠評估中

最新更新：2019/10/31 16:45

（中央社記者張建中新竹31日電）台積電股價今天一度突破300元關卡，改寫歷史新高價，董事長劉德音表示，感謝全體員工努力，不過要繼續虛心，保持領先才是最大挑戰。他說，明年經濟仍充滿挑戰。

台灣半導體產業協會今天舉行年會，由理事長劉德音主持。他受訪時說，貿易戰對明年產業還是會有影響，整個投資能量都減弱，明年經濟仍充滿挑戰。

不過，台灣半導體因先進技術都有領先或趕上，如台積電的7奈米製程及聯發科的5G晶片，應可以讓貿易戰的影響減低，明年台灣應該還可以。

至於台積電股價一度突破新台幣300元關卡，達301.5元，劉德音表示，台積電今天的成功都是5年前努力的結果，感謝全體員工努力，讓技術從後居上，希望不要驕傲，要繼續虛心，要如何保持領先才是最大挑戰。

台積電在創新高價後，隨著市場賣壓出龍，股價終場收在298.5元，跌1元。

至於美國設廠一事，劉德音說，台積電沒有直接受到來自美國國防部的壓力，不過，美國客戶確實有受到美國國防部的關心，希望國防相關產品能在美國生產。

劉德音表示，國防與商業產品有很多都是重疊，在美國生產，服務與成本都是挑戰，短期不會赴美國設廠，持續評估中，不過，台積電要幫客戶解決競爭力與國防安全問題，目前正研究可追蹤晶片。（編輯：趙蔚蘭）1081031

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