台積電股價衝破300元 張忠謀：不意外

台積電創辦人張忠謀（右）出席台積電運動會，向台積電員工揮手致意。中央社記者張建中攝 108年11月2日

（中央社記者張建中新竹2日電）台積電股價屢創新高，日前一度突破新台幣300元關卡，創辦人張忠謀今天表示，台積電股價表現很好，不過，他並不覺得意外。

張忠謀今天應邀出席台積電運動會，這是他退休後首度回到台積電參加運動會。對於台積電日前股價一度突破300元關卡，創下301.5元歷史新高價，張忠謀說，他並不覺得意外。

張忠謀表示，他並不是一開始就認為台積電股價會達到目前的價位，而是一直認為台積電股價會漲。

談到投資，張忠謀說，他個人投資非常簡單，在德儀時，對德儀有信心，投資德儀，讓他實現了美國夢，之後投資台積電。

至於台積電目前採用的雙首長制，由董事長劉德音與總裁魏哲家平行領導，張忠謀表示，雙首長制是天下大勢，順之者昌，逆之者亡。

魏哲家說，與劉德音的分工，是劉德音代表公司對外，與政府溝通。魏哲家則負責客戶，大部分事情都會互相商量，魏哲家表示，兩人合作已經20幾年，默契跟溝通完全沒問題。

對於產業發展，張忠謀表示，5G、人工智慧與物聯網會改變全世界人的生活習慣，正如4G、3G及智慧手機已經改變至少20億人生活型態，甚至是職業。

只是5G、人工智慧與物聯網會帶來社會問題，會造成貧富不均，張忠謀說，一年半前即在行政院科技會報中提出這一問題，籲政府趁早準備因應，當時擔任行政院長的賴清德回應會研究因應之道，下週的科技會報將再次討論這問題。（編輯：鄭雪文）1081102