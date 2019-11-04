外資買超力拱 鴻海早盤股價創半年高點

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海早盤股價走勢堅挺，最高來到87.2元，漲2.83%，續創6個月來波段高點，市值攻上新台幣1.2兆元。外資法人連15個交易日買超鴻海，10月迄今高點累計鴻海漲幅達超過19%。

鴻海規劃在13日舉辦法人說明會，屆時大股東鴻海創辦人郭台銘動向、主要大客戶蘋果iPhone新機拉貨力道、明年上半年營運展望、鴻海布局5G進展等，將是法人關注焦點。

外資法人力拱是鴻海股價揚升的主力，11月1日外資法人買超鴻海達4萬7987張，三大法人買超鴻海5萬4359萬張。累計外資已經連續15個交易日買超鴻海累計達28萬5178張，累計整個10月外資法人買超鴻海達23萬1861張。10月迄今早盤高點累計鴻海漲幅達到19.12%。

展望今年第4季，法人指出鴻海業績可望持續受惠旺季季節性拉貨力道，蘋果新款iPhone 11全機種系列出貨看佳，可望帶動鴻海在中國大陸鄭州和深圳兩大廠區出貨表現，預估第4季將是今年營運高峰，業績有機會續創新高。

美系外資認為，鴻海旗下富智康今年第3季轉虧為盈，比市場推估的時間更快，將挹注鴻海下半年獲利，加上iPhone新機銷售優於預期，可望推升鴻海目標價到100元。

另一美系外資日前表示，iPhone出貨量將在2020年成長9%、2021年成長10%，受惠iPhone、網通及雲端業務有望回溫，鴻海營收與獲利應可成長3%到4%。另外鴻海旗下工業富聯獲利，預期2020年到2021年將成長19%，也有助鴻海整體獲利表現。

富智康公告預估今年前3季營業額可能約104.30億美元，較去年同期100.25億美元微增，前3季綜合淨虧損約6500萬美元，較去年同期淨虧損5.75億美元收斂。

富智康並預期，今年虧損幅度可較去年虧8.57億美元大幅收斂。（編輯：趙蔚蘭）1081104