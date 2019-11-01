鴻海董事長劉揚偉看5G 開啟全球產業鏈重構

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）鴻海董事長劉揚偉表示，5G帶動數位轉型，是科技地位的爭奪戰、國家戰略產業的經濟競賽，也是全球產業鏈重構的開始。

劉揚偉上午受邀出席台灣大學EMBA資管協會與台大資管系共同主辦的「IT×M高峰論壇」，發表「5G時代的變局與機會」專題演說。

這是劉揚偉接任鴻海董事長後，首次面對學生演講分享。他強調，5G時代是一百倍速的時代，5G同時也啟動了工業4.0時代，最關鍵的轉變就在數位轉型。他指出，鴻海也正在進行數位轉型。

談到5G技術應用的重要性，劉揚偉指出，這是一個科技地位的爭奪戰、也是國家戰略產業的經濟競賽，也是全球產業鏈重構的開始。

他分析，產業鏈不只因為美中貿易戰才重構，由於5G發展，產業鏈就會開始重構，他預期未來世界工廠不會再存在，製造業要開闢新的商業模式。有了5G，人們交易模式可能會改變。

鴻海作為5G規格制定的參與者，劉揚偉表示，在未來誰率先掌握新的產業鏈遊戲規則，誰就能在產業鏈重構中占據主動，更能占據全球產業鏈高利潤環節。

他認為不跟上5G潮流，就會被拋棄；產業高階主管應該要思考以往的降低成本思維。

有別於過去只是創造新的工業技術，工業4.0時代將更著重於把5G物聯網垂直整合人工智慧，應用在智慧工廠、智慧城市、智慧家庭、智慧交通、數位醫療、遠距遙控機器人等產業，多樣性的技術同時間發展競爭；而數位轉型的重點場景就是海量設備的連接，把原來不可控、不可管的東西，變成可感知、可測量、可以進行動態的管理。同時透過可視化的數據，發展加值商業模式，提升客戶黏著度。

劉揚偉以鴻海為例指出，在智慧製造目標中，以實現5G網絡垂直應用為目標，讓未來的工廠能夠融合數位虛擬和物理現實，透過海量感測器、產生出海量大數據，讓AI人工智能隨時在線的分析學習，馬上將決策傳回位於全球的生產設備、機器人、設計研發與供應商。

對於人才培育，劉揚偉表示，「產品經理」將會是市場的珍貴人才，產品經理思維除了需具備分析能力、進行決策、試錯小步快跑之外，當別人都沉浸在現狀時，也要能夠有敏銳嗅覺，掌握未來產業方向、趨勢。（編輯：張均懋）1081101