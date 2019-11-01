鴻海下半年獲利看俏 外資喊進目標價100元

（中央社記者吳家豪台北1日電）美系外資認為，鴻海旗下富智康今年第3季轉虧為盈，比市場推估的時間更快，將挹注鴻海下半年獲利，加上iPhone新機銷售優於預期，維持鴻海加碼評等和目標價100元。

鴻海股價今天開高，盤中高點來到83.7元、漲幅逾3.8%，寫下波段新高；至11時58分左右，成交量超過7.98萬張。

美系外資發布研究報告指出，鴻海持股62%、在香港掛牌的富智康10月31日公布今年前9月淨損6500萬美元（約新台幣19.8億元），相較今年上半年淨損8400萬美元，代表富智康今年第3季已轉虧為盈，比市場預期的時間更快。

美系外資觀察，富智康從2018年底開始重整Nokia智慧型手機事業、聚焦改善產品組合，營業費用從2018年上半年的3.22億美元降到2019年上半年的1.18億美元，加上匯損收斂及智慧型手機新品發表，都是富智康今年第3季能轉虧為盈的關鍵，看好可從今年第3季起維持獲利。

美系外資表示，鴻海股價近一個月表現優於大盤約5%，預期未來半年股價仍將優於大盤，主要原因是iPhone新機銷售優於預期，加上富智康快速轉虧為盈將挹注鴻海今年下半年獲利，維持鴻海「加碼」評等和目標價100元，看好鴻海仍是亞洲下游硬體產業的首選個股。（編輯：張均懋）1081101