傳性騷擾黃瀞瑩 劉嘉仁請辭獲准

（中央社記者梁珮綺台北4日電）台北市政府顧問劉嘉仁傳性騷擾副發言人黃瀞瑩，他今天發表聲明指出，已向市長柯文哲提出辭呈，並靜待調查結果，強調對自己清白深具信心。

副發言人戴于文表示，柯文哲已准辭。

劉嘉仁傳對黃瀞瑩性騷擾，常以討論行程為由，找黃瀞瑩到顧問室，並把門關上，還常傳訊息給黃，讓黃感到不舒服。柯文哲則將2人「隔離」，工作上不再共事，台北市政府也依性騷擾防治工作程序成立委員會進行調查。

不過，劉嘉仁今天發表聲明指出，為避免更多指涉，已於早上向柯文哲提出辭呈，期待調查作業完成，報告提出的那一刻到來。

劉嘉仁說，「對於我的清白，我深具信心」。

他在聲明中指出，在進入市府體系前，他在醫界從事社區醫療服務長達20年，協助醫療團隊一同照顧病患並勇於承擔，而長年的服務經驗，他的工作總是與在社會中的弱勢站在一起，「為這片土地的公共服務，是我的歸屬。我將繼續努力」。（編輯：李亨山）1081104