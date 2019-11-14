納達爾年終賽驚險逆轉晉級 與西西帕斯搶決賽門票[影]

納達爾13日從決勝盤1比5落後的絕對劣勢急起直追，最終險勝俄羅斯好手梅迪維夫，闖進ATP世界巡迴年終賽4強。（圖取自twitter.com/atptour）

（中央社倫敦13日綜合外電報導）西班牙猛將納達爾今天從決勝盤1比5落後的絕對劣勢急起直追，最終險勝俄羅斯好手梅迪維夫，闖進ATP世界巡迴年終賽4強。接下來他將遭遇希臘新星西西帕斯，搶奪決賽門票。

21歲的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天在阿格西組（Group Andre Agassi）的8強賽事3度破了德國對手茲韋列夫（Alexander Zverev）發球局，最後以6比3、6比2拿下勝利，和茲韋列夫對戰紀錄來到4勝1敗。

相較於西西帕斯以直落盤數輕鬆獲勝，稍早納達爾（Rafael Nadal）迎戰梅迪維夫（Daniil Medvedev）就顯得辛苦許多。位列大會第一種子的納達爾決勝盤瀕臨落敗邊緣，被逼到1比5之後面臨賽末點，但他隨即回破2個發球局上演驚天大逆轉，最終以6比7 (3/7)、6比3、7-6 (7/4)贏得勝利。

納達爾有19座大滿貫賽冠軍，過去曾在美國公開賽擊敗梅迪維夫。

賽後納達爾滿臉喜悅地表示：「今天贏球機會只有千分之一，而我贏了。」

他說，決勝盤能回破對方發球局，讓他信心大振。

「第一次破發後來到5比3，你就只差一個破發。我從個人經驗知道要收下比賽的困難，尤其是在被兩度破發、丟掉第一盤的情況。（第一次破發的）那時候，我就覺得我有機會。」

納達爾和梅迪維夫11日都輸掉第一場比賽，因此這場壓力特別巨大。

納達爾此次前來英國倫敦有雙重任務，一是首度拿下ATP世界巡迴年終賽（ATP Finals）冠軍，為輝煌生涯再添一筆豐功偉業，二是保住年終球王。

納達爾至今沒拿過年終賽冠軍，但「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）封王6次，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）則有5次奪冠。

阿格西組的第2個4強名額將在15日產生，柏格組（Group Bjorn Borg）方面，由於奧地利名將提姆（Dominic Thiem）已拿到第1個4強名額，費德瑞和喬科維奇明天將正面交鋒，搶奪最後1張4強門票。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1081114