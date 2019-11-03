謝淑薇3闖WTA年終賽女雙決賽 不敵法網冠軍銀恨[影]

台灣網球一姐謝淑薇（右）3日和捷克搭檔史翠可娃（左）在WTA年終賽女雙決賽，不敵法網冠軍組合匈牙利女將巴波斯和法國的美拉德諾維奇，名列亞軍。（圖取自twitter.com/WTA）

（中央社記者龍柏安台北3日電）生涯第3度闖進WTA年終賽女雙決賽，台灣網球一姐謝淑薇可惜沒能迎來完美結局，今天她和搭檔史翠可娃以直落二不敵法網女雙冠軍組合匈牙利女將巴波斯與法國的美拉德諾維奇，名列亞軍。

WTA年終賽今年在中國深圳舉行，僅有單、雙打年度積分排名前8的好手才可獲邀參賽，而謝淑薇曾在2013年和中國好手彭帥合拍，拿下生涯首座WTA年終賽女雙冠軍。

今年謝淑薇和史翠可娃（Barbora Strycova）聯手闖關，兩人也順利打進WTA年終賽女雙決賽，這也是謝淑薇繼2014年與彭帥名列亞軍後，再度叩關WTA年終賽女雙決賽。

謝淑薇與史翠可娃的「台捷聯軍」，今天在壓軸決賽遭遇尋求衛冕的匈牙利好手巴波斯（Timea Babos）與法國的美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），「台捷聯軍」開賽就連丟4局，陷入大幅落後。

「台捷聯軍」首盤在第5局保發後才首度開胡，不料接下來兩人又連丟2局，先以1比6棄守。

次盤「台捷聯軍」狀況回升，開賽率先破發，可惜隨後無法鞏固自己發球局，讓對手回破追平，前4局雙方打得難分難捨，以2比2打平。

關鍵第5局，「台捷聯軍」沒能把握對手暴露出的破發機會，讓對手保發成功，錯失超前契機，接下來兩人發球局又遭對手攻破，最多陷入2比5大幅落後。

「台捷聯軍」隨後在第8局成功保發，可惜無力延長戰線，最終以3比6吞敗、名列亞軍，而巴波斯與美拉德諾維奇則是順利寫下年終賽女雙2連霸。（編輯：葉俐緯）1081103