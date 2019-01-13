謝淑薇以柔克剛 紐時譽為網壇藝術家

台灣女將謝淑薇2019年澳網單打名列第28種子，紐時將打法細膩多元的她，列為女子網壇以柔克剛的技巧派球員之一，報導指出，謝淑薇的雙手能精準改變擊球方向，「根本不正常」。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）台灣女將謝淑薇本屆澳網單打名列第28種子，紐約時報將打法細膩多元的她，列為女子網壇以柔克剛的技巧派球員之一，特別提到她擊球刁鑽，善用球場各角落與強力對手周旋。

紐時今天報導，現今女子網壇群雌並起，從37歲老將小威廉絲（Serena Williams）、30歲中生代球星柯貝（Angelique Kerber）到以21歲大坂直美為首的新星，澳網上演世代對決，人人有機會，個個沒把握。

另一大賣點常被人忽略，那就是球風多元。報導提到，放眼女子網壇，底線強力打法依舊是主流，也是邁向明星之路的保證，但球風細膩、打法有創意的球員已漸漸找到持續贏球之道。

報導將後者稱作網壇「藝術家」，除了曾登上世界第2、去年11月高掛球拍的波蘭女將拉德旺絲卡（Agnieszka Radwanska），雙手持拍、擊球極為刁鑽的謝淑薇也是其中的佼佼者。

指導謝淑薇的前澳洲球星麥納米（Paul McNamee）表示，這些技巧派球員共通點是手感非凡，這是她們和強力型球員周旋的生存之道。

根據世界女子職業網球協會（WTA）最新單打排名，33歲的謝淑薇以積分1680分，名列第27，較去年年終排名上升一位。謝淑薇生涯單打最高排名是第23，距今接近6年。

澳洲網球公開賽14日開打前夕，謝淑薇在臉書發文說，過去一年不停征戰努力，今年澳網單打終於名列種子。她提到，去年冬訓備戰都是練雙打，體能也只練一天就「放棄治療」，原本目標是單打打進前100名，然後改行打雙打，「人生就是這麼出乎意料」。

謝淑薇寫道，今年目標依舊是年終單打排在前100名，盡力取得足夠積分在前100名好好待著，並找機會慢慢加強身體，耐心等候機會到來。

報導指出，謝淑薇比賽時混合過網急墜、網前截擊、切球和平擊抽球，從後場瞄準到前場，不斷改變擊球深度。麥納米說，謝淑薇的雙手能精準改變擊球方向，「根本不正常」。

當今女子網壇強力與技巧派球員爭鋒，對比不像以往底線和上網型對決那麼明顯。1970至1980年代，「女金剛」娜拉提洛娃（Martina Navratilova）積極上網，對抗在底線僵持的宿敵艾芙特（Chris Evert），當時的網球哲學與球風差距大很多。

曾頻繁和娜拉提洛娃交手的奧斯汀（Tracy Austin）說：「當網壇球風趨於同質化，我們就會找出對比，也許不像過去對比那麼極端，但謝淑薇比賽好看就在於此，因為你彷彿可見到她腦袋不斷運轉，把球場化為幾何學，思考要把球擊向何方。」

奧斯汀表示，許多球員利用擊球左右調動對手，謝淑薇特別之處在於她也會調整擊球落點深度，讓對手疲於奔命。（編輯：施燕飛）1080113