莫瑞淚談可能澳網後退休 網壇眾星紛紛打氣祝福

前世界排名第一的英國好手莫瑞在記者會淚眼表示，右臀傷勢嚴重相當疼痛，澳洲網球公開賽可能是他生涯最終戰。（圖取自twitter.com/ATP_Tour）

（中央社墨爾本11日綜合外電報導）前世界排名第一的英國好手莫瑞今天在記者會上淚眼表示，右臀傷勢嚴重帶來幾乎難以承受的疼痛，澳洲網球公開賽可能是他生涯最終戰。網壇眾星聞訊後，紛紛留言祝福為他打氣。

前美網冠軍羅迪克（Andy Roddick）推文說：「如果這是真的，我要脫帽向莫瑞（Andy Murray）致敬！絕對的傳奇。史上少數的最佳戰術高手。殘酷時代的超凡成就…僅能在此致敬。我希望他最後能強壯健康。」

同樣贏過美網的阿根廷名將戴波特羅（Juan Martin Del Potro）寫道：「安迪（莫瑞名），剛看了你的記者會。請別停止嘗試，繼續奮戰。我能體會你的痛苦與悲傷。希望你能克服這一切。你有權按照自己的想法退休，無論選在何時。莫瑞，我們愛你，希望看到你快樂順利。」

保加利亞球星狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）也說：「我們所有人的網球生涯終將走到盡頭，但友誼會一生長存。你為網壇做的一切將永遠流傳。我的好友莫瑞，希望你有個強壯健康的結局。」

路透社報導，莫瑞的前教練卡希爾（Darren Cahill）、瓦維杜（Dani Vallverdu）、以及南非名將安德森（Kevin Anderson）、加拿大的帕斯皮席（Vasek Pospisil）、俄羅斯的卡察諾夫（Karen Khachanov）、澳洲的科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）、曾位居世界第2的瑞典退役球員諾曼（Magnus Norman）、前世界球后金恩夫人（Billie Jean King）與克萊絲特絲（Kim Clijsters）、曾在美網封后的澳洲女將史托蘇兒（Samantha Stosur）等人紛紛留言讚揚莫瑞。

31歲的莫瑞去年因為臀部手術缺席澳網，6月在倫敦女王杯草地賽復出，9月打完深圳網賽後提前結束球季，致力恢復狀態。他上週在澳洲布里斯本國際網賽第2輪止步，昨天與塞爾維亞一哥喬科維奇（Novak Djokovic）打練習賽，移位顯得不順。

他今天在墨爾本的記者會上一度眼眶泛淚，坦言原本打算在今年溫布頓網球錦標賽後退休，但下週登場的澳網也可能會是他的最後一場比賽。

莫瑞透露自己一直在考慮是否再度接受臀部手術，不過目的比較會偏向改善生活品質，多過延續職業生涯，因為像是穿襪穿鞋等日常小動作都會讓他感到很痛苦。

莫瑞表示，曾向美國雙打好手布萊恩（Bob Bryan）請益。布萊恩去年溫網後動刀，最近在布里斯本重返賽場。莫瑞說：「不過單打和雙打在體能和移位等方面還是有差別。當然，一切很難說。」

莫瑞坐擁3座大滿貫賽冠軍，包括2座溫網金盃，還曾在奧運網球男單衛冕金牌，創下奧運網球史紀錄。向來被視為「英國希望」的莫瑞2013年稱霸溫網，成為裴利（Fred Perry）1936年封王以來，首位贏得溫網男單冠軍的地主選手。

5次在澳網得亞軍的莫瑞下週將在澳網首輪出戰西班牙選手包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）。莫瑞說：「我會出賽，我還是能打到一個程度，只是不是我能享受比賽的程度。」（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1080111