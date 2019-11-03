WTA年終賽謝淑薇女雙闖決賽 與法網冠軍爭冠

（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣網球一姐謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃今天凌晨在WTA年終總決賽4強賽全場7度破發成功，僅花56分鐘，以6比1、6比2輕取歐洲聯軍，決賽將與今年法網女雙冠軍組合爭冠。

謝淑薇過去曾與中國女將彭帥聯手，2013、2014年連續闖進年終賽決賽，其中2013年奪冠，2014年則拿下亞軍。

WTA年終總決賽今年在中國深圳舉行，謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）這次在小組賽拿下2勝1敗，以分組第一晉級4強。

謝淑薇與史翠可娃今天迎戰荷蘭的舒由絲（Demi Schuurs）與德國女將葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）所組成的歐洲聯軍，「台捷組合」開賽表現強勢，4度攻破對手發球局，讓對手難以招架，以6比1輕鬆拿下首盤。

雙方次盤短暫互保後，謝淑薇與史翠可娃第4局率先破發得手，但對手隨即回破，「台捷組合」同樣展開反擊，盤末兩度破發成功，最終以6比2迎接勝利，收下決賽門票。

這也是謝淑薇與史翠可娃合作以來，首度闖進年終賽決賽，將與法網冠軍組合匈牙利的巴波斯（Timea Babos）和法國的美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）爭冠。

謝淑薇賽後受訪時表示，不要想太多，每次比賽就跟第一場球一樣，開心享受網球。（編輯：劉學源）1081103