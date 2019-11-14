美男網雙打布萊恩兄弟 2020年美網結束後退休

（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）美國男網雙打組合鮑柏和麥克．布萊恩（Bob and Mike Bryan）今天表示，他們將在明年賽季末退休，為他們戰績輝煌的男雙生涯劃下句點。

41歲的布萊恩雙胞胎兄弟是在1995年的美國公開賽，首度叩關大滿貫賽，他們今天發表聲明說，打算在打完明年美網後高掛球拍。

在大滿貫賽初試啼聲後，布萊恩兄弟25年來總共贏得創紀錄的118座冠軍，包括16座大滿貫賽雙打冠軍。他們也在2012年倫敦奧運奪金。

鮑柏說，他們選擇在打完今年美網後，提前結束2019年賽季，以養精蓄銳備戰明年賽事。

鮑柏在聲明中表示：「我們做出決定，認為最好讓我們的心靈休息、訓練體能，以為2020年賽季備戰，明年將是我們最後一季參加ATP巡迴賽。」

他還說：「這真的是一段很神奇的旅程。不過，我們想在健康時結束這段美好旅程，我們還是可以爭奪冠軍。」

布萊恩兄弟堪稱網球史上最成功的雙打組合，他們在巔峰時期所向無敵，2003年首度登上男雙世界排名第一，總共盤據第一名寶座438週，並以年終世界排名第一成績結束10個賽季。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1081114