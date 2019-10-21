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莫瑞勵志復出 比利時網賽淚奪手術後單打首冠[影]

最新更新：2019/10/21 09:27
英國名將莫瑞（圖）20日在比利時安特衛普網賽決賽擊敗同樣贏過3座大滿貫賽金盃的瑞士好手瓦林卡，拿下髖關節手術後休養復出以來首座單打冠軍。（圖取自twitter.com/atptour）
英國名將莫瑞（圖）20日在比利時安特衛普網賽決賽擊敗同樣贏過3座大滿貫賽金盃的瑞士好手瓦林卡，拿下髖關節手術後休養復出以來首座單打冠軍。（圖取自twitter.com/atptour）

（中央社比利時安特衛普20日綜合外電報導）英國名將莫瑞今天在比利時安特衛普網賽決賽擊敗同樣贏過3座大滿貫賽金盃的瑞士好手瓦林卡，拿下髖關節手術後休養復出以來首座單打冠軍，賽後忍不住激動落淚。

32歲的前世界球王莫瑞（Andy Murray）在安特衛普（Antwerp）以3比6、6比4、6比4力克34歲的瓦林卡（Stan Wawrinka），抱回個人自2017年3月以來首冠。這是兩人睽違11年再度在決賽碰頭，瓦林卡先前也受傷勢所擾。

莫瑞今年初在澳洲網球公開賽首輪出局後表示考慮退休，後來接受髖關節手術，經過休養復健後於6月復出，先從雙打試水溫，一步步回歸單打戰場。

莫瑞今天丟掉首盤，之後在1比3落後下扭轉戰局，勇奪生涯第46座ATP單打冠軍，賽後摀臉流下淚水。目前世界排名243的莫瑞，成為自西班牙選手安杜哈爾（Pablo Andujar）去年摩洛哥馬拉喀什（Marrakech）網賽以世界排名第355之姿奪冠以來，排名最低的ATP冠軍得主。

法新社報導，莫瑞表示：「這意義非凡，過去幾年真的非常難熬。我和史丹（瓦林卡名）這幾年都有很多傷勢問題，像這樣回到場上與他打決賽實在很不可思議。我認為這是一場精彩比賽。」

莫瑞說： 「我一點都沒料到會這樣，我很開心，非常高興。」瓦林卡也對他說：「看到你回歸如此水準，真的很棒，我們大家都很開心。我今天輸球難過，但我真的很高興看到你回來。你是了不起的冠軍，實至名歸。」

莫瑞也談到妻子西爾斯（Kim Sears）第3胎即將臨盆，開玩笑說他休陣期間可沒閒著。他說：「我有第3個孩子要報到，因此會有3個小孩不到4歲。」

他說：「我沒打巡迴賽期間家庭成員成長了不少，所以我必須再度上路，事情才不會失控。我妻子一直都非常支持我回歸。」

莫瑞奪冠後眾人隨即道賀，包括在溫布頓錦標賽前的女王杯網賽（Queen's Club Championships）與他搭檔贏得男雙冠軍的西班牙名將羅培茲（Feliciano Lopez）。

羅培茲推文說：「莫瑞，我能說什麼？看到你成功真的讓我超開心…在你歷經了一切後，本週表現真是猛…真的很勵志。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1081021

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