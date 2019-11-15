布拉格與台北締結姐妹市 捷克外交部建議名稱用台灣

捷克首都布拉格市府官員透露，布拉格與台北市締結為姐妹市的協議上名稱使用「台灣」，是按照捷克外交部的建議。圖為捷克布拉格市長賀瑞普（左）3月與台北市長柯文哲會面，獲贈「榮譽市民狀」。（中央社檔案照片）

（中央社記者林育立柏林14日專電）捷克首都布拉格的市議會下月將審查與台北締結為姐妹市的協議。市府官員透露，協議上的名稱使用「台灣」是按照捷克外交部的建議。

捷克媒體Denik N報導，根據姐妹市協議的草案，雙方將加強經貿、文化、教育、科技、觀光和醫療的關係。布拉格市府國際關係處處長胡拉維（Martin Churavý）表示，這份草案市府內部討論後，12月12日將送交市議會審查，希望年底前能通過。

報導還說，台北市議會在討論姐妹市協議時對名稱有爭議，國民黨籍的議員建議應該使用中華民國。

對此，胡拉維表示，布拉格市府曾詢問過捷克外交部，對方建議使用台灣，因此姐妹市協議文件上寫的是「台灣台北市」（The City Of Taipei, Taiwan）。

捷克與中國雙邊關係最近因為台灣相當緊繃。繼布拉格因「一中條款」爭議中斷與北京的姐妹市關係，中方取消捷克樂團演出作為報復手段後，捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）上月參加台灣代表處舉辦的國慶酒會，也引發中國駐捷克大使的抗議。

不過，報導指出，台灣對捷克來說是重要的貿易夥伴，在捷克的投資僅次於日本與韓國，在亞洲國家名列第三。（編輯：高照芬）1081115