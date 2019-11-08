北市與布拉格締姊妹市 協議書用台灣引爭論

捷克布拉格市預計與台北市締結姊妹市，北市府8日將協議書送議會審議，藍綠議員因英文協議書中使用TAIWAN引發爭論，委員會最後暫擱提案，要求市府統整過去締結姊妹市名稱後再討論。中央社記者劉建邦攝 108年11月8日

（中央社記者劉建邦台北8日電）捷克布拉格市預計與台北市締結姊妹市，北市府今天把協議書送議會審議，因藍營議員要求英文協議書拿掉TAIWAN引爭論，最後暫擱提案，要求統整過去締結姊妹市名稱後再討論。

捷克布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）3月間率團來台參訪並拜會台北市長柯文哲，雙方曾討論締結姊妹市事宜。

台北市議會民政委員會今天審議由北市府提案的「與布拉格締結姊妹市」報告，由秘書長薛春明與市府發言人周台竹說明，內容附有英文版協議書。

報告提及，賀瑞普3月間拜會柯文哲，並主動提議在智慧城市等領域可與北市府交流，且能適時簽署姊妹市協定。

民政委員會審議時，國民黨籍市議員王浩發現協議文件使用THE CITY OF TAIPEI, TAIWAN，要求拿掉TAIWAN改R.O.C；無黨籍議員李慶元建議以THE CITY OF TAIPEI為主。民進黨籍議員梁文傑說，布拉格市議會已通過，若修改需送回布拉格，既然布拉格市願意使用TAIWAN，為何北市議會不接受。引發藍綠議員爭論。

委員會最後決議提案暫擱，要求市府統整過去締結姊妹市相關議約名稱，再送入議會審議。

柯文哲下午赴議會備詢時被問此議題時說，台灣在全世界被封殺，好不容易有首都願意與北市建立姊妹市關係，他的態度是低調，鬧這麼大可能會見光死，他認為市府應先跟議會溝通，「這樣鬧下去，對岸會出全力阻擋」。

周台竹表示，布拉格市議會已通過與北市締結姊妹市協議內容，依規定，需由台北市議會審議通過後報准行政院，經核准後雙方才可締結姊妹市，若議會暫擱，後面變數會滿大，並規劃柯文哲明年一月將率團至東歐參訪，包含布拉格市。（編輯：吳協昌）1081108