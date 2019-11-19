總統：台商回流投資大爆發 不是膨風也沒灌水

（中央社記者溫貴香台北19日電）總統蔡英文今天回應台商資金回流遭對手韓國瑜批評欺騙表示，企業正在建廠、買機器、僱員工。這都是正在發生的事，不是膨風，也沒有灌水。台灣需要說到做到的總統，而不是只會說大話的政客。國民黨不必因為選舉就唱衰台灣。

經濟部次長林全能昨天表示，台商回台投資預計七成以上會用國內資金，三成是國外資金回來，但截至目前為止還沒有看到海外資金匯入。

中國國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，民進黨完全是用欺騙治理國家，前行政院長賴清德說台灣已是主權獨立國家，名叫中華民國，這是另外一種欺騙。他說，「總統府在等一個良心」。

總統下午在LINE@社群平台發文表示，台商回流，投資大爆發，是千真萬確的事實。「韓市長、國民黨立委和特定媒體對台商回台投資的扭曲，完全不是事實，請大家幫我澄清這些錯誤的訊息」。

總統表示，美中貿易戰的關稅已經開始實施，轉單效應來得又急又快。台灣的企業，都是先用自己的資金或融資，趕快擴廠，增加產線，跟全世界競爭訂單。

「資金從哪裡來是假議題，重點是有沒有落實投資。」總統說，韓市長可以跟她一樣，多到台灣各地，看看企業正在建廠、買機器、僱員工。這都是正在發生的事，不是膨風，也沒有灌水。

總統表示，三年多來，毫不鬆懈，改善國內經濟體質，調整法規，提供企業更好的投資環境，加上產業政策正確引導，我們才能承接起貿易戰的轉單效應，讓國內外頂尖大廠都搶著投資。

總統說，台灣需要說到做到的總統，而不是只會說大話的政客。國民黨不必因為選舉就唱衰台灣，抹殺台商的努力和政府的用心。好的事情，不分黨派一起來支持，才是對台灣有利的方向。（編輯：趙蔚蘭）1081119