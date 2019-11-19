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馮俊凱進軍東奧 取得自由車參賽門票

最新更新：2019/11/19 17:02
國際自由車總會正式公告，台灣自由車好手馮俊凱確定取得2020東京奧運公路賽參賽門票，這也是他自2008年北京奧運後，再度叩關奧運。（巴林美利達車隊提供）中央社記者龍柏安傳真 108年11月19日
國際自由車總會正式公告，台灣自由車好手馮俊凱確定取得2020東京奧運公路賽參賽門票，這也是他自2008年北京奧運後，再度叩關奧運。（巴林美利達車隊提供）中央社記者龍柏安傳真 108年11月19日

（中央社記者龍柏安台北19日電）國際自由車總會今天公布，台灣公路車好手馮俊凱確定取得2020東京奧運參賽門票，是台灣自由車項目首名獲得奧運參賽權的車手，也是他自2008年北京奧運後，再次叩關奧運。

目前效力巴林美利達車隊的馮俊凱，在今年2019亞洲自由車錦標賽公路賽摘下銅牌，當他獲知確定取得奧運門票後開玩笑地說：「他們都說我專跑亞洲線。」

馮俊凱坦言，他很開心能取得奧運門票，確定可以參賽後，也提前篤定台灣在奧運自由車項目的出賽紀錄沒有中斷，「這幾年我也參加過很多大型的比賽，這次的心情還是比較平靜吧，收到確認參賽的消息，反而是要好好研究這條路線，以完賽為第一目標」。

馮俊凱曾在2008年參加過北京奧運，當時他參加的項目是領先計分賽，這次則要轉戰公路賽，談到接下來的備戰計畫，他表示，希望能先到現場實地演練，除了完賽之外，也期許能從各國菁英好手當中突圍。

「自己這幾年在世巡賽發展的經驗，看看能不能在一些很好的時機發動攻擊，想辦法爭取一些表現。」他坦言，希望能在電視機上讓大家看到台灣的選手奮戰的身影，不過他也承認，參賽選手實力都很堅強，他會全力以赴。

奧運男子公路車路線總長234公里，車手們將從東京武藏野之森公園出發，最後進入富士國際賽車場的終點。（編輯：唐聲揚）1081119

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