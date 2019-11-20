許勝雄：資金哪來不重要 優化投資環境才要緊

三三會20日舉行例會，邀請PCHome董事長詹宏志（左）以「新貿易國：跨境電商帶來的啟發」為題演講；三三會理事長許勝雄（右）會前接受採訪時說，台商資金哪來不重要，重點是投資是否增加、投資環境是否變好。中央社記者蔡芃敏攝 108年11月20日

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）國民黨質疑台商回流灌水，三三會理事長許勝雄今天說，台商資金哪來不重要，重點是企業對台投資是否增加、投資環境是否變好，也呼籲政府完善環境，讓台商、外商放心投資。

根據經濟部最新數據，「歡迎台商回台投資方案」投資額至今已近新台幣7000億元。不過，國民黨立委日前質疑目前尚無海外資金匯入，而國民黨總統參選人韓國瑜也批評，民進黨稱台商海外資金會回流的說法，是以欺騙治國。

三三會今天舉行例會，三三會理事長許勝雄會前接受採訪時表示，企業手中握有資金多元，中大型企業手上現金很多，在台投資可能使用國內自有資金，也可能從海外匯回。

許勝雄認為，「錢從哪裡回來不重要，到底企業對台灣投資是否增加，台灣投資環境有無變好，才是最重要的」。他也提到，況且投資不會一次落實，而是採取分段式。

許勝雄分析台商近期積極回流主要是受美中貿易戰影響，他說，川普政府對貿易議題下重手，而台灣企業以代工為主，產業鏈與客戶需求息息相關，重新布局產業鏈也是必然的。

許勝雄表示，政府應該把握千載難逢的機會，趁此時完善投資環境，有利外資、台商投資台灣，進而促進台灣經濟及就業機會，也有利台灣永續發展。（編輯：林興盟）1081120