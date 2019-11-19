台商回流遭指灌水 謝金河：工業區繞一下就知道

台商回台投資成果遭國民黨立委曾銘宗質疑灌水，專家學者多不認同此說法，財信傳媒董事長謝金河（圖）直言「到工業區繞一下就知道狀況」。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北19日電）台商回台投資成果遭國民黨立委曾銘宗質疑灌水，專家學者多不認同此說法，財信傳媒董事長謝金河直言「到工業區繞一下就知道狀況」，台經院院長張建一則說，資金不論境外還是國內，有投資就是好事。

經濟部次長林全能18日在立法院答詢時表示，台商回台投資預計7成以上會用國內資金，3成是國外資金回來，但截至目前為止還沒有看到海外資金匯入，因此遭曾銘宗質疑台商回流訊息灌水。

謝金河在臉書發文表示，立委對台商回流資金提出疑問，認為台商只是在國內借貸，實際回流資金是零；很多人覺得台商回流，台灣就會出現工廠立刻蓋好、到處缺工的情況，景氣應該欣欣向榮才對，「這是把長期趨勢當成短線來看」。

「羅馬不是一天造成的，台商回流趨勢才正要開始。」謝金河提出3點說明，第一，投資建廠不是一夕可成，台灣資金西進已持續30年以上，也不是一步到位，而是漸進式的逐步加碼，且不一定100%以自有資金投資，銀行融資也占一定比率；因此，外界現在要重視的是，這是不是一次趨勢的位移，台商資金是不是逐漸回台加碼投資，這才是重點。

第二，台商回流可分為兩個面向，一是境外資金匯回，第一年是8%，第二年是10%，如果投入實業，稅率再減半。謝金河表示，乍看之下，資金匯回好像優惠很大，但他敢說沒什麼吸引力，原因是台灣稅負太重，高資產所得者稅率達40%，對於資金停泊在新加坡、香港等低稅率地區，一點也不具吸引力，因此，停泊在外的大額資金不會考慮把錢搬回來。

另個顧慮是台灣社會普遍存在仇富心態，政策經常變來變去，這個政策一貫性容易因政黨輪替而改變，這也是錢放台灣的風險。

謝金河接著表示，第三，台商這次回台也是摸石過河，先享受銀行貸款優惠，再逐步加碼；這次美中貿易戰牽動產業鏈的移動，眼明手快的台商老早展開布局，只有後知後覺的才四處哀怨。

謝金河再次強調，台商回流趨勢才正要開始，大家千萬不要只看到表象，這一年來，大家到工業區繞一下就知道狀況。

張建一則分析，「歡迎台商回台投資行動方案」實施期程為3年，企業即便投資台灣，也不會全部立即見效，而且找土地廠房、動土、買機器設備等，都需要時間，換言之，台商回台投資的成效是漸進式的，今年、明年、後年都陸續可以看到成果。

至於台商投資台灣的資金到底是國內既有資金，還是境外匯回，張建一表示，不論是國內資金還是境外匯回，只要投資在台灣，就對經濟有貢獻，也是好事一樁。（編輯：楊凱翔）1081119