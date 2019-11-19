台商回台投資 藍疑無海外資金匯入綠批扭曲事實

（中央社記者王揚宇台北19日電）今年通過經濟部台商回台投資方案聯審資金至今近新台幣7000億，國民黨立委質疑目前尚無海外資金匯入；民進黨立委余宛如今天召開記者會，還原台商回台投資真相，也指國民黨扭曲事實。

國民黨立委曾銘宗發布新聞稿指出，質詢過程皆有錄音錄影在案，絕無抹黑。

曾銘宗昨天在立法院財政委員會質詢指出，有業者反映，經濟部統計的台商回台總投資額計入既有投資，且目前尚未看到海外資金匯入，質疑經濟部發布台商回流資金大爆發的說法。

對此，余宛如今天召開記者會，反擊曾銘宗表示，台商回台投資資金為零，完全是假議題，而且「台商回台投資」跟「資金回台投資」是兩件事，國民黨卻把它混淆、扭曲事實；不希望再有任何的政治操作、抹黑，傷害台灣經濟的未來性，阻斷台商回台投資契機。

余宛如也在臉書貼文指出，蔡政府的歡迎台商回台投資行動方案，光是今年就能完成2250億元，方案完成後，更能吸引最少6971億的資金回台投資，遠比馬政府的方案成功，但國民黨卻不願接受這個事實。

今天受邀出席記者會的經濟部投資處長、投資台灣事務所執行長張銘斌說，根據金融監督管理委員會發布台灣上市櫃公司由赴中國大陸投資收益累計匯回金額統計，今年前2季累計匯回4623億元，所以台商匯回的資金絕對不是零。

淡江大學產經學系教授蔡明芳則指出，在中國政府高度資本管制下，業者要把所有的資金匯回台，也需要一些時間，所以廠商回台投資，一定是先拿比較方便動用的資金；另外，廠商回台投資，不會因為政府是藍是綠而有所不同，對他們來說，最主要追求的是利潤極大化，只要有廠商回來，就會對台灣就業市場帶來正向成長。

記者會後，曾銘宗國會研究室也發布新聞稿指出，立法院財政委員會質詢都有錄音錄影為證，只要上立法院網站看錄影重播，就可看清楚是誰在造謠，事實非常明顯，請余宛如不要故意抹黑，否則將不排除提出告訴；此外，林全能的回答，皆有錄音錄影在案，絕無抹黑。（編輯：林孟汝）1081119