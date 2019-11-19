台商回台沒灌水 經長揭露落實投資廠商名單

經濟部長沈榮津19日針對台商回流議題在台北召開記者會，他拿著手板表示，年底前增設產線的廠商有29家，預計投資新台幣592億元。中央社記者張皓安攝 108年11月19日

（中央社記者廖禹揚台北19日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，民進黨稱台商海外資金會回流的說法，是以欺騙治國，經濟部長沈榮津今天親上火線澄清，並揭露今年底前將落實投資的廠商名單與投資項目。

經濟部傍晚召開記者會，部長沈榮津、負責督導投資業務的政務次長王美花，以及投資業務處長張銘斌共同出席，澄清台商回台投資「都是確確實實的投資，絕不是欺騙」。

沈榮津並詳細列出今年底前將落實投資廠商，其中29家台商計畫擴增產線，年底前將投資592億元，主要用於因應美中貿易戰帶來的急單，包括亞旭電腦、鼎元光電、技嘉科技、南六、英業達等廠商。

另外還有113家廠商規劃新建廠房，年底前將投入約1661億元，其中99家會在年底動土，包括和大工業、車王電子與直得科技等；7家預計年底完成廠房整建及設備安裝，包括緯穎科技服務、台燿科技、優你康光學、昭輝實業等；7家預估年底前可完工量產，包括啟碁科技、智邦科技、慶豐富實業等。

對於國民黨立委曾銘宗質疑，台商回台投資是否灌水，沈榮津強調「這不是事實」，因台商回台投資方案並未限定業者資金是否來自海外，僅要求說明自有資金及銀行貸款金額，「重點是投資多少、落實多少，這樣對台灣經濟才有幫助」。

張銘斌也補充，根據主計總處派員逐案盤點結果，今年上半年台商回台投資金額對GDP貢獻達400億元，預估下半年貢獻金額會較上半年更高。

今年至今通過投資台灣事務所審查的投資案累計金額已達6971億元，經濟部統計，今年底約有2253億元投資落實。沈榮津也說，目前每案都有專人追蹤，若之後未能完全落實，就會撤銷貸款手續費優惠。（編輯：楊玫寧）1081119