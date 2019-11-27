翁啟惠領航生策會 為台灣醫療科技島播種

前中研院院長翁啟惠（前中）當選生策會新任會長，業界肯定他是串接整合ICT、醫院及生技業的好人選。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北27日電）全球精準智慧醫療發展，驅動台灣生技醫療及資通訊（ICT）兩大產業結合，昨天改選的生策會納入重量級科技及醫界大老，由前中研院院長翁啟惠領航，打造台灣醫療科技島。

生策會26日舉行理監事會議進行全面改選，前中研院院長翁啟惠以最高票當選新會長，凸顯在浩鼎案無罪定讞後，業界給予專業的肯定及支持；前台大校長楊泮池、廣達電腦董事長林百里和中國附醫董事長蔡長海則出任副會長。

台灣醫療技術及資通訊（ICT）產業在國際擁有重要地位，科技產業在尋求轉型之際，近年來積極跨足醫療領域，精準醫療及預防醫學的大趨勢下，科技扮演重要骨幹結構；業界普遍認為，跨領域合作是翻轉醫療新事業的契機。

翁啟惠表示，今年的理監事改選，是最強的ICT（資通訊）、醫院、生技業的結合，期待未來台灣生醫產業有新的動能與氣象。翁啟惠認為，憑藉台灣醫療水平在國際上排名第一，結合ITC產業，將更能掌握國際趨勢與脈絡，並啟發更強的研發能量，研發出更具競爭力的產品。

翁啟惠才剛從浩鼎案的泥沼中爬出來，隨即當選生策會會長，讓外界大感意外，也存有一些顧慮；不過生技產業人士大多給予正面期待，認為生技與科技業在企業策略及思維上有著極大差異，翁啟惠出身於中研院，擔任多年生策會總顧問，同時是「生技新藥產業發展條例」的重要推手，具國際知名度，且目前未擔任任何公職及私人企業董事長，比較沒有包袱，反而是串接整合ICT、醫院及生技業的好人選。

生技業者表示，過去台灣就一直想推動電子資訊與生醫結合，但並非太順利，普遍流於表面化的委託代工，非創新技術領域的合作，如果要發展國際重量級新技術必須先扭轉觀念，由ICT來幫生技而非生技幫ICT。

例如基因測試定序，很多地方用得到，包括人、動物、植物，只要有生命的都有商機，如何能進到科技本身「定序」牽涉到半導體、光電、資訊及Data多種領域，台灣除了擁有領先的半導體及醫療體系外，完整的健保資料庫是最大特點。

不過業者也呼籲，資訊電子與生技連結是新的模式，浩鼎案之後，台灣資本市場對生技產業熱度大減，加上台灣資本市場規模相對小，對於高風險產業發展仍有瓶頸，除了培養投資族群願意冒險不怕失敗的投資人外，仍需藉助政府、企業創投基金的力量才能支持高風險產業長期發展。

生策會新平台架構重組，醫療科技大目標無疑將是未來最熱門的話題，緊接著一場由鴻海集團創辦人郭台銘及廣達董事長林百里兩大科技巨擘難得同台的跨領域對談即將在亞洲醫療科技創新論壇中登場，科技巨擘如何思考台灣醫療科技產業的新方向，各界均引頸期盼。（編輯：林淑媛）1081127