擊敗林百里 翁啟惠當選生策會長

社團法人國家生技醫療產業策進會此次改選會長，由前中研院長翁啟惠（前中）當選，凸顯他在浩鼎案無罪定讞後，專業形象仍深獲業界肯定。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北27日電）生策會改選會長，由浩鼎案無罪定讞的前中研院長翁啟惠當選，在理監事選舉獲最高票的廣達電腦董事長林百里則只當選副會長，前台大校長楊泮池、中國附醫董事長蔡長海也出任副會長。

社團法人國家生技醫療產業策進會此次改選會長，未由理監事選舉最高票的科技大老林百里出線，而是由生醫界具頂尖學術研究地位的翁啟惠當選，凸顯他在浩鼎案無罪定讞後，專業形象仍深獲業界肯定。

生策會新任會長翁啟惠表示，讓台灣最強的兩個產業資通訊與生醫結合，將會有新的動能及氣象，讓台灣走向國際，掌握世界資訊脈絡，發展醫療照護體系。生策會將持續扮演政府與產業橋梁，順應生醫發展趨勢，從醫療走向健康，既有國際競爭力又有特色。

在資通訊產業、醫療生技結合的前提下，生策會在2週前選出新的理監事，其中35席理事中，科技業就有11席，包括蘋果供應鏈大廠廣達電腦董事長林百里、和碩董事長童子賢、可成董事長洪水樹、緯創資通董事長林憲銘；另外，研華董事長劉克振、瑞昱榮譽董事長葉博任、力晶董事長黃崇仁、佳世達董事長陳其宏都當選理事。（編輯：林淑媛）1081127