浩鼎案枷鎖解除 生技新藥蘊釀新動能

（中央社記者韓婷婷台北24日電）為生技新藥族群罩上厚厚一層陰霾的浩鼎案風波，隨著一審無罪，業界期盼風波平息後為台灣生技發展帶來新起點，也為產業蘊釀新一波動能。

浩鼎生技董事長張念慈等5人被控內線交易案，經士林地檢署偵結後依違反證券交易法提起公訴，士林地院經過2年多的審理，6月21日判決張念慈等5人無罪，全案仍可上訴。

觀察今天生技類股走勢，由一審無罪的浩鼎領軍，盤中上漲7%以上，帶動兄弟檔中裕漲幅也在3.5%，藥華藥、泰福-KY、台微體、醣聯等新藥族群漲幅都在1%以上；其他包括懷特、旭富、精華、佐登-KY、喬山、訊聯、承業醫、天良、康樂-KY等漲幅也在1%以上。

浩鼎案後，法人指出，浩鼎曾為台灣生技新藥的市值王，在當年人氣正旺之際陷入內線交易案疑雲困境，不只浩鼎股價受到重大衝擊，連帶生技類股人氣快速降溫急凍，長達近2年時間從熱門股進入「冷凍庫」；浩鼎事件對台灣發展生技產業的確有負面影響，此案釐清後，對生技類股人氣回溫有多大挹注仍需進一步觀察，投資人可回歸基本面去檢視公司價值。後續在新藥開發上能否逆轉勝是真正關鍵。

浩鼎最新募資案已於今年6月中旬順利完成，共募得新台幣20.25億元，隨著資金到位，未來3年內，除自主開發的新藥項目外，更會有授權或與國際藥廠的合作開發案，後勢發展值得觀察。

浩鼎新藥進度方面，OBI-822目前已獲多國核准進行第三期臨床；OBI-888則是完成一期人體臨床，現規劃進行二期人體臨床，預計於2021年完成；OBI-999則是預計今年向美FDA提出臨床申請。

另外，浩鼎將於6月27日召開股東會。（編輯：蘇志宗）1080624