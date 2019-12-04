更多編輯台推薦新聞：
公民活動自由度調查 台灣列亞洲唯一開放國家
政治

公民活動自由度調查 台灣列亞洲唯一開放國家

台灣十大最美景觀公路 西濱兩路段包辦前2名
生活

台灣十大最美景觀公路 西濱兩路段包辦前2名

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低
生活

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
美照一次看》台灣十大最美景觀公路 西濱兩路段包辦前2名
首頁 / 重點新聞

前股王益通落幕 大立光寶座屹立不搖

最新更新：2019/12/04 20:17
昔日股價曾站上千元大關、登上台股股王的太陽能廠益通，在產業供過於求、連續6個月營收為零的慘澹經營下，明年1月13日將下櫃終止買賣。（中央社檔案照片）
昔日股價曾站上千元大關、登上台股股王的太陽能廠益通，在產業供過於求、連續6個月營收為零的慘澹經營下，明年1月13日將下櫃終止買賣。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北4日電）昔日股價曾站上千元大關、登上台股股王的太陽能廠益通，在產業供過於求、連續6個月營收為零的慘澹經營下，明年1月13日將下櫃終止買賣。回顧歷任台股股王，大立光依然屹立不搖，堪稱是台股最強股王。

太陽能廠益通過去紅極一時，由於搭上太陽能投資熱潮，曾於2005年至2008年，連續4年每年賺進超過一個資本額。

益通於2006年3月掛牌上櫃，隨即成為市場關注焦點，上櫃不到1個月時間，股價便衝破新台幣1000元大關，達1205元，一舉登上台股股王寶座。

只是隨著中國大陸大舉補貼業者進軍太陽能市場，重創太陽能產業景氣，多年處於供過於求的情況。益通自2009年由盈轉虧後，便一蹶不振，已連續長達10年營運虧損。

考量太陽能電池價格低於生產製造的現金成本，益通今年4月決定停止太陽能電池生產，並將公開標售南科廠房，節衣縮食。

受到停止太陽能電池業務生產的影響，益通今年6月至11月已連續6個月公告營收為零，依規定公司有價證券將自2020年1月13日起終止櫃檯買賣。

益通今天在市場失望性賣壓出籠下，股價表現疲弱，開低走低，重挫跌停，股價以1.92元作收，下跌0.21元，跌幅9.86%，並創歷史新低價。

回顧過去，國泰人壽、威盛與宏達電等都曾登上台股股王寶座，只是如今股價多已大幅滑落，僅現任股王大立光至今股價仍維持4400元水準，穩居股王寶座，堪稱是台股歷年來最強股王。

法人認為，大立光除鏡頭技術不斷精進，維持領先地位，並搭上產業發展趨勢，不僅手機鏡頭畫素不斷提升，近年還朝向多鏡頭發展，推升大立光營運成長。

此外，大立光股本多年維持在13.41億元不變，大股東林氏家族創辦人林耀英、董事長林恩舟與執行長林恩平還將手中持股幾乎全數轉讓至閉鎖型公司，有助籌碼穩固，並宣示對公司永續經營的信心與決心，法人認為，這都是大立光得以坐穩股王多年的關鍵。（編輯：張良知）1081204

延伸閱讀
太陽能景氣慘 昔千元股王益通明年下櫃中小型股表現帶動 台股由黑翻紅
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報