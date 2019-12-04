前股王益通落幕 大立光寶座屹立不搖

昔日股價曾站上千元大關、登上台股股王的太陽能廠益通，在產業供過於求、連續6個月營收為零的慘澹經營下，明年1月13日將下櫃終止買賣。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北4日電）昔日股價曾站上千元大關、登上台股股王的太陽能廠益通，在產業供過於求、連續6個月營收為零的慘澹經營下，明年1月13日將下櫃終止買賣。回顧歷任台股股王，大立光依然屹立不搖，堪稱是台股最強股王。

太陽能廠益通過去紅極一時，由於搭上太陽能投資熱潮，曾於2005年至2008年，連續4年每年賺進超過一個資本額。

益通於2006年3月掛牌上櫃，隨即成為市場關注焦點，上櫃不到1個月時間，股價便衝破新台幣1000元大關，達1205元，一舉登上台股股王寶座。

只是隨著中國大陸大舉補貼業者進軍太陽能市場，重創太陽能產業景氣，多年處於供過於求的情況。益通自2009年由盈轉虧後，便一蹶不振，已連續長達10年營運虧損。

考量太陽能電池價格低於生產製造的現金成本，益通今年4月決定停止太陽能電池生產，並將公開標售南科廠房，節衣縮食。

受到停止太陽能電池業務生產的影響，益通今年6月至11月已連續6個月公告營收為零，依規定公司有價證券將自2020年1月13日起終止櫃檯買賣。

益通今天在市場失望性賣壓出籠下，股價表現疲弱，開低走低，重挫跌停，股價以1.92元作收，下跌0.21元，跌幅9.86%，並創歷史新低價。

回顧過去，國泰人壽、威盛與宏達電等都曾登上台股股王寶座，只是如今股價多已大幅滑落，僅現任股王大立光至今股價仍維持4400元水準，穩居股王寶座，堪稱是台股歷年來最強股王。

法人認為，大立光除鏡頭技術不斷精進，維持領先地位，並搭上產業發展趨勢，不僅手機鏡頭畫素不斷提升，近年還朝向多鏡頭發展，推升大立光營運成長。

此外，大立光股本多年維持在13.41億元不變，大股東林氏家族創辦人林耀英、董事長林恩舟與執行長林恩平還將手中持股幾乎全數轉讓至閉鎖型公司，有助籌碼穩固，並宣示對公司永續經營的信心與決心，法人認為，這都是大立光得以坐穩股王多年的關鍵。（編輯：張良知）1081204