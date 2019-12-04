太陽能景氣慘 昔千元股王益通明年下櫃

（中央社記者張建中新竹4日電）太陽能產業景氣低迷不振，繼大同集團旗下綠能股票下市後，曾登上台股股王寶座的益通也將於2020年1月13日終止櫃檯買賣，令人不勝唏噓。

隨著中國大陸大舉補貼業者進軍太陽能市場，重創太陽能產業景氣，多年處於供過於求，國內太陽能廠近年營運大受衝擊，紛紛展開轉型，轉進下游太陽能模組與系統領域。

只是綠能因淨值轉為負數，股票面臨下市窘境，甚至走上清算一途。達能也因多晶矽晶圓廠不符經濟效益，決定停產，茂迪、元晶與聯合再生等太陽能廠也都曾裁員，節省開支。

益通考量太陽能電池價格低於生產製造的現金成本，今年4月決定停止太陽能電池生產，並將公開標售南科廠房，節衣縮食。

因停止太陽能電池業務生產，益通今年6月至11月已連續6個月公告營收為零，依規定公司有價證券將自2020年1月13日起終止櫃檯買賣。

益通股價曾一度高達新台幣1205元，為台股股王，如今卻將面臨股票下櫃窘境，震撼市場。益通今天股價表現疲弱，開低走低，重挫跌停，達新台幣1.92元，跌0.21元，跌幅9.86%，創歷史新低。（編輯：趙蔚蘭）1081204