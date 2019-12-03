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中小型股表現帶動 台股由黑翻紅

最新更新：2019/12/03 10:26

（中央社記者吳家豪台北3日電）美國股市4大指數收黑，台股今天下跌29.51點開出，盤中一度下探11460.06點，在中小型股表現下，櫃買指數由黑翻紅，大盤跌幅迅速收斂翻紅，被動元件成為資金青睞焦點。

至10時20分左右，台股加權指數來到11514.94點，上漲12.11點，漲幅0.1%，成交值新台幣420.24億元，預估量能約1100億元。電子股漲0.14%，金融股跌0.03%。

權值股方面，外資及投信持續買超的晶圓代工廠龍頭台積電今天早盤開低，下跌0.33%，來到306.5元，在月線和10日線之下震盪。同樣獲得外資及投信青睞的鴻海今天小幅開低，盤中翻紅上漲1.13%，報89.7元。

外資連續7個交易日買超的股王大立光自從高檔回檔以來，仍在區間震盪，今天早盤小幅開低，下跌0.89%，來到4475元，下方有10日均線約4442元強力支撐。

被動元件傳出供給吃緊，價格再度喊漲，相關個股大毅今天攻上漲停45.1元，信昌電漲幅近7%，奇力新、蜜望實漲幅約3%，華新科、禾伸堂、國巨漲幅超過1%。

亞洲投顧分析師蘇建豐表示，今天大盤未跌破昨天低點，只要站穩11524點，代表多方有機會重新上攻月線；且櫃買指數昨天回測季線後，已拉出下影線，若今天能站上昨天高點，就代表正式出現止跌訊號。（編輯：張均懋）1081203

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