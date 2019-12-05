蔡總統昔日副教授聘書公文 教育部澄清沒失蹤

教育部高教司長朱俊彰5日下午出面澄清，蔡總統（圖）的副教授公文沒失蹤，教育部確有保存，可於國家檔案局的「機關檔案目錄查詢網」查得。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥、陳至中、潘姿羽台北5日電）國民黨立委陳學聖今天指出，國家發展委員會檔案管理局的檔案中，找不到總統蔡英文民國75年1月15日出任政治大學副教授的聘書公文；他要求教育部和政大明天中午以前把這份公文拿出來。

教育部高教司長朱俊彰今天下午出面澄清，蔡總統的副教授公文沒失蹤，教育部確有保存，可於國家檔案局的「機關檔案目錄查詢網」查得。

陳學聖上午在立法院召開記者會指出，11月28日立法院教育及文化委員會召開「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會，討論蔡總統論文事件。當時政大副校長王文杰在會中表示，教育部於75年1月15日函復檢送蔡總統的副教授聘書。

陳學聖表示，他於本月3日發文教育部、國家發展委員會，要求在明天中午前提供這份公文。但是昨天檔案管理局表示，在機關檔案目錄查詢網上可以查詢到13筆與蔡總統有關的人事檔案，其中並無這份公文。

陳學聖指出，72年至79年間蔡總統於政大擔任教職的人事公文檔案計有6份，皆可見於檔案管理局的機關檔案目錄查詢網，但問題是卻獨漏於75年1月15日出任政大副教授的這份公文。

陳學聖指出，蔡總統75年1月15日出任政大副教授的聘書公文是重要歷史，正值外界議論她到底有沒有拿到博士學位、什麼時候擔任副教授，這件事情要說清楚、講明白。

教育部高教司長朱俊彰下午請教育部官員在媒體面前操作電腦，實際證明可查得上述公文。他表示，民眾以目錄搜尋下的進階搜尋，以「機關名稱：教育部」、「檔案產生期間：民國75年1月15日」、「年度號75、檔號140.27-06」等關鍵字就能查得公文目錄資訊。如果要調公文原檔，需按照政府規定處理。

朱俊彰說，這份公文的主旨是函覆「趙○○等十人資格審查結果」給政治大學，包含蔡總統在內4名副教授、4名講師、2名助教共10人。只用「蔡英文」為關鍵字搜尋，較難找到結果。

國發會檔案管理局亦回應，這份文件現階段屬於機關檔案，可在「機關檔案目錄查詢網（NEAR）」（https://near.archives.gov.tw）查詢；有關報載教育部民國75年1月15日的檔案，經以日期及教育部為關鍵字查詢，NEAR網站已有收錄，案名為「國立政治大學資格審查」。（編輯：紀淑芳）1081205